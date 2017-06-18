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Польша не стала снижать с 1 июня минимальную сумму покупок для возврата TaxFree
Польша не стала снижать с 1 июня минимальную сумму покупок для возврата TaxFree. Чтобы вернуть НДС от покупок в этой стране, по-прежнему нужно приобрести товары на сумму не менее 300 злотых (около 80 долларов).
Напомним, ранее польские СМИ со ссылкой на Минфин
Однако, как сообщили в редакцию читатели, с начала лета минимальная сумма для оформления TaxFree осталась прежней — 300 злотых. Эту информацию также подтвердили FINANCE.TUT.BY польские таможенники.
— Поехали на шопинг в Белосток, где в магазине уточнили у продавца, снизили ли сумму, необходимую для оформления TaxFree. Он сказал, что впервые об этом слышит. И минимум, как и прежде, — 300 злотых, — рассказывает минчанин Андрей. — То же самое нам сказал таможенник, который оформляет TaxFree на польской границе.
Пресс-секретарь Таможенной палаты в Белостоке Мацей Чернецкий сообщил FINANCE.TUT.BY, что для возврата НДС от покупок в Польше нужно купить товары на сумму не менее 300 злотых и что о планах польского правительства касательно снижения этой суммы ему не известно.
— Согласно распоряжению министра финансов от 1 апреля 2016 года, минимальная сумма, при которой путешественник имеет право претендовать на возврат НДС с товаров или услуг, сегодня находится на уровне 300 злотых, — сообщил Мацей Чернецкий.
Напомним, что с 1 июня 2016 года в Польше
В 2016 году белорусы
Также напомним, что с 14 апреля прошлого года в Беларуси начали действовать новые таможенные правила. Теперь, если вы ездите за границу чаще, чем раз в три месяца, домой можно ввезти товара на сумму не более 300 евро и весом не более 20 килограммов. Иначе придется заплатить пошлину. Это нововведение среди прочего могло отразиться на покупках белорусов в Польше.
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Польше не стала снижать с 1 июня минимальную сумму покупок для возврата TaxFree. Чтобы вернуть НДС от покупок в этой стране, по-прежнему нужно приобрести товары на...
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