Польша не стала снижать с 1 июня минимальную сумму покупок для возврата TaxFree. Чтобы вернуть НДС от покупок в этой стране, по-прежнему нужно приобрести товары на сумму не менее 300 злотых (около 80 долларов).



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Напомним, ранее польские СМИ со ссылкой на Минфин сообщали о том, что с 1 июня Польша намерена снизить минимальную сумму покупок для возврата TaxFree с 300 злотых (80 долларов) до 200 (около 53 долларов). Это решение, по данным «Польского радио», было обусловлено тем, что в 2016 году снизился «оборот малых, семейных предприятий, участвующих в системе TaxFree».

Однако, как сообщили в редакцию читатели, с начала лета минимальная сумма для оформления TaxFree осталась прежней — 300 злотых. Эту информацию также подтвердили FINANCE.TUT.BY польские таможенники.

— Поехали на шопинг в Белосток, где в магазине уточнили у продавца, снизили ли сумму, необходимую для оформления TaxFree. Он сказал, что впервые об этом слышит. И минимум, как и прежде, — 300 злотых, — рассказывает минчанин Андрей. — То же самое нам сказал таможенник, который оформляет TaxFree на польской границе.

Пресс-секретарь Таможенной палаты в Белостоке Мацей Чернецкий сообщил FINANCE.TUT.BY, что для возврата НДС от покупок в Польше нужно купить товары на сумму не менее 300 злотых и что о планах польского правительства касательно снижения этой суммы ему не известно.

— Согласно распоряжению министра финансов от 1 апреля 2016 года, минимальная сумма, при которой путешественник имеет право претендовать на возврат НДС с товаров или услуг, сегодня находится на уровне 300 злотых, — сообщил Мацей Чернецкий.

Напомним, что с 1 июня 2016 года в Польше изменились правила оформления Tax Free. Чтобы вернуть НДС от покупок в этой стране, нужно купить товары на сумму не менее 300 злотых. Ранее минимальная сумма покупок была на 100 злотых меньше.

В 2016 году белорусы урезали траты на покупки в Польше почти на 30%. За прошлый год соотечественники оформили на погранпереходах Подлясского воеводства чеки Tax Free на 715 миллионов злотых (332,3 миллиона рублей, или почти 170 миллионов долларов по курсу Нацбанка на 1 января 2017 года).

Также напомним, что с 14 апреля прошлого года в Беларуси начали действовать новые таможенные правила. Теперь, если вы ездите за границу чаще, чем раз в три месяца, домой можно ввезти товара на сумму не более 300 евро и весом не более 20 килограммов. Иначе придется заплатить пошлину. Это нововведение среди прочего могло отразиться на покупках белорусов в Польше.

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