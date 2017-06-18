В Минске ГАИ задержала пьяного водителя на Volkswagen, который возил ребенка к врачу

В Минске ГАИ задержала пьяного водителя Volkswagen, который вез в машине своего десятилетнего ребенка. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.



Фото: ГАИ Московского района

Инцидент произошел 19 июня, около 11.00. Volkswagen ехал по проспекту Дзержинского в сторону центра и привлек внимание инспекторов, так как водитель автомобиля разговаривал по телефону. Машину остановили.

В ходе беседы с водителем сотрудники ГАИ почувствовали запах алкоголя. Мужчину отвезли на освидетельствование, которое подтвердило подозрения инспекторов — 1,3 промилле алкоголя.

Кроме водителя, в салоне автомобиля ехал его 10-летний ребенок. Несмотря на то, что в автомобиле имелось детское удерживающее устройство, мальчик перевозился не в нем.

Как пояснил 37-летний водитель VW, накануне вечером он пил водку, а утром повез ребенка к врачу.

В отношении нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Он будет лишен права управления транспортными средствами на три года. Также ему грозит крупный штраф.