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В Минске ГАИ задержала пьяного водителя на Volkswagen, который возил ребенка к врачу
В Минске ГАИ задержала пьяного водителя Volkswagen, который вез в машине своего десятилетнего ребенка. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.
Инцидент произошел 19 июня, около 11.00. Volkswagen ехал по проспекту Дзержинского в сторону центра и привлек внимание инспекторов, так как водитель автомобиля разговаривал по телефону. Машину остановили.
В ходе беседы с водителем сотрудники ГАИ почувствовали запах алкоголя. Мужчину отвезли на освидетельствование, которое подтвердило подозрения инспекторов — 1,3 промилле алкоголя.
Кроме водителя, в салоне автомобиля ехал его 10-летний ребенок. Несмотря на то, что в автомобиле имелось детское удерживающее устройство, мальчик перевозился не в нем.
Как пояснил 37-летний водитель VW, накануне вечером он пил водку, а утром повез ребенка к врачу.
В отношении нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Он будет лишен права управления транспортными средствами на три года. Также ему грозит крупный штраф.
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В отношении нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Он будет лишен права управления транспортными средствами на три года. Также ему грозит...
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