Белорусы продают органы, чтобы уйти от рутины

Сразу трое граждан Беларуси стали жертвами черных трансплантологов. Преступная схема по продаже донорских органов была раскрыта в Косово в 2008 году, расследование велось несколько лет.

Первого белоруса прооперировали в Косово, второго — в Эквадоре, третьего — в Киеве. Операции проводились некачественно, из-за чего у доноров остались многочисленные шрамы, появились проблемы со здоровьем, сообщает СТВ .

Примечательно, что первому белорусскому донору хотя и пообещали 10 тысяч долларов, но всю сумму не заплатили — он должен был привести еще одного донора.

Никто из доноров не нуждался остро в деньгах, а продавали органы, чтобы убежать от рутины. Один из потерпевших продал почку, чтобы сыграть свадьбу и провести отпуск в Египте, второй - купил скутер и ноутбук.