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Белорусы продают органы, чтобы уйти от рутины

19.06.2017 12:55 — Разное | БДГ  
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Сразу трое граждан Беларуси стали жертвами черных трансплантологов. Преступная схема по продаже донорских органов была раскрыта в Косово в 2008 году, расследование велось несколько лет.

Первого белоруса прооперировали в Косово, второго — в Эквадоре, третьего — в Киеве. Операции проводились некачественно, из-за чего у доноров остались многочисленные шрамы, появились проблемы со здоровьем, сообщает СТВ

Примечательно, что первому белорусскому донору хотя и пообещали 10 тысяч долларов, но всю сумму не заплатили — он должен был привести еще одного донора.

Никто из доноров не нуждался остро в деньгах, а продавали органы, чтобы убежать от рутины. Один из потерпевших продал почку, чтобы сыграть свадьбу и провести отпуск в Египте, второй - купил скутер и ноутбук.

Напомним, что ведущие британские трансплантологи обвинили китайские власти в продаже органов тысяч казненных заключенных. Представитель министерства здравоохранения Китая публично признал, что иногда органы казненных заключенных действительно используются в трансплантологии, но подчеркнул: только с предварительного согласия и в очень редких случаях. 

 
 
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Сразу трое граждан Беларуси стали жертвами черных трансплантологов. Преступная схема по продаже донорских органов была раскрыта в Косово в 2008 году, расследование...

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