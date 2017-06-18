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В Минске мужчина выпрыгнул на ходу из Peugeot и стал крушить машины: разбиты как минимум 6 авто

19.06.2017 13:36 — Разное | Tut.by  
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В Минске неадекватный мужчина выпрыгнул на ходу из машины и начал бить проезжающие автомобили. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил читатель Максим.


— Автомобиль Peugeot ехал по Партизанскому проспекту со стороны Шабанов в направлении центра. В какой-то момент из него на ходу выпрыгнул пассажир и начал бить автомобили, — рассказал читатель.

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Мужчина бил попутные автомобили руками и ногами, прыгал на капотах. После чего перебежал на противоположную сторону дороги и продолжил громить машины там. В результате повреждения получили как минимум шесть автомобилей.

Судя по всему, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Его задержали.


(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
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Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

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