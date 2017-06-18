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В квалификации к Лиге чемпионов БАТЭ сыграет с чемпионом Армении или Андорры

19.06.2017 13:29 — Разное | Tut.by  
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.


Фото: abff.by

Соперником БАТЭ будет победитель пары «Санта-Колома» (Андорра) — «Алашкерт» (Армения).

Фаворитом этой пары является «Алашкерт». Этот клуб был возрожден только в 2011 году, но смог выиграть два последних чемпионата Армении.

Матчи пройдут 11/12 и 18/19 июля.

 
 
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

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