В квалификации к Лиге чемпионов БАТЭ сыграет с чемпионом Армении или Андорры

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.



Фото: abff.by

Соперником БАТЭ будет победитель пары «Санта-Колома» (Андорра) — «Алашкерт» (Армения).

Фаворитом этой пары является «Алашкерт». Этот клуб был возрожден только в 2011 году, но смог выиграть два последних чемпионата Армении.

Матчи пройдут 11/12 и 18/19 июля.