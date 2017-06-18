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В квалификации к Лиге чемпионов БАТЭ сыграет с чемпионом Армении или Андорры
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Соперником БАТЭ будет победитель пары «Санта-Колома» (Андорра) — «Алашкерт» (Армения).
Фаворитом этой пары является «Алашкерт». Этот клуб был возрожден только в 2011 году, но смог выиграть два последних чемпионата Армении.
Матчи пройдут 11/12 и 18/19 июля.
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
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