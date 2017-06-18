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Шоу-бестселлер Бродвея "Иллюзионисты" впервые пройдет в Минске

19.06.2017 13:25 — Разное | Tut.by  
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Впервые в Минске выступят семь иллюзионистов, которые соберутся вместе на одной сцене, чтобы представить шоу «Иллюзионисты». Все трюки держатся в секрете, аудитории только остается задаваться вопросом — как они это делают? Попробовать разоблачить магов можно с 1 по 4 февраля в «Чижовка-Арене».


Шоу «Иллюзионисты» объехало 200 городов в 25 странах мира и стало рекордсменом продаж в истории шести самых больших площадок. От Лондона до Нью-Йорка мастерству иллюзионистов поражаются все. В лучших традициях Гудини и Копперфильда шоу наполнено изощренной магией, смертельно опасными трюками и загадками для ума.

Мировая пресса не обошла стороной шоу «Иллюзионисты». The Times London окрестила их «Цирк дю Солей магии», «Нью-Йорк Таймс» назвала «Иллюзионистов» «высокотехнологичной магической феерией», а Time Out написала, что «шоу настолько завораживает, что у вас отвиснет челюсть».


Собрав вместе семь магов, продюсеры создают действо, в которое трудно поверить. Состав участников пока держится в тайне. Представляем видео некоторых магов, которые ранее поражали зрителей своими трюками в «Иллюзионистах»:

Антифокусник Dan Sperry

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Мастер побега Andrew Basso

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Изобретатель Kevin James

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Манипулятор Yu Ho Jin

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Мастер оружия Ben Blaque

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Каждый из этих иллюзионистов, которых продюсеры собирают по всему миру, имеет свою неповторимую историю и уникальный талант. Зрителей ждет полное погружение в мир иллюзии и тонкого волшебства, дополненного самыми современными технологиями и театральными эффектами.

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Теги: Минск
 
 
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Попробовать разоблачить магов можно с 1 по 4 февраля в "Чижовка-Арене".

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