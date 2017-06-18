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Шоу-бестселлер Бродвея "Иллюзионисты" впервые пройдет в Минске
Впервые в Минске выступят семь иллюзионистов, которые соберутся вместе на одной сцене, чтобы представить
Шоу «Иллюзионисты» объехало 200 городов в 25 странах мира и стало рекордсменом продаж в истории шести самых больших площадок. От Лондона до Нью-Йорка мастерству иллюзионистов поражаются все. В лучших традициях Гудини и Копперфильда шоу наполнено изощренной магией, смертельно опасными трюками и загадками для ума.
Мировая пресса не обошла стороной шоу «Иллюзионисты». The Times London окрестила их «Цирк дю Солей магии», «Нью-Йорк Таймс» назвала «Иллюзионистов» «высокотехнологичной магической феерией», а Time Out написала, что «шоу настолько завораживает, что у вас отвиснет челюсть».
Собрав вместе семь магов, продюсеры создают действо, в которое трудно поверить. Состав участников пока держится в тайне. Представляем видео некоторых магов, которые ранее поражали зрителей своими трюками в «Иллюзионистах»:
Антифокусник Dan Sperry
Мастер побега Andrew Basso
Изобретатель Kevin James
Манипулятор Yu Ho Jin
Мастер оружия Ben Blaque
Каждый из этих иллюзионистов, которых продюсеры собирают по всему миру, имеет свою неповторимую историю и уникальный талант. Зрителей ждет полное погружение в мир иллюзии и тонкого волшебства, дополненного самыми современными технологиями и театральными эффектами.
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