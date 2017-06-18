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Минское "Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в квалификации к Лиге Европы
Стали известны соперники минского «Динамо» и солигорского «Шахтера» в первом раунде квалификации к футбольной Лиге Европы.
Минское «Динамо» сыграет с фарерским «Рунавиком», а «Шахтер» встетится с литовским клубом «Судува».
Стартовые поединки первого раунда квалификации пройдут 29 июня, ответные — 6 июля. Первые матчи второго отборочного раунда состоятся 13 июля, ответные — 20 июля.
В 15.30 пройдет жеребьевка второго раунда. Своих возможных соперников, помимо минчан и солигорцев, узнает победитель кубка — «Динамо» из Бреста.
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Стали известны соперники минского "Динамо" и солигорского "Шахтера" в первом раунде квалификации к футбольной Лиге Европы.
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