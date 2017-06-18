ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское "Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в квалификации к Лиге Европы

19.06.2017 14:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Стали известны соперники минского «Динамо» и солигорского «Шахтера» в первом раунде квалификации к футбольной Лиге Европы.


dinamo-minsk.by

Минское «Динамо» сыграет с фарерским «Рунавиком», а «Шахтер» встетится с литовским клубом «Судува».

Стартовые поединки первого раунда квалификации пройдут 29 июня, ответные — 6 июля. Первые матчи второго отборочного раунда состоятся 13 июля, ответные — 20 июля.

В 15.30 пройдет жеребьевка второго раунда. Своих возможных соперников, помимо минчан и солигорцев, узнает победитель кубка — «Динамо» из Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны соперники минского "Динамо" и солигорского "Шахтера" в первом раунде квалификации к футбольной Лиге Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Поджегшая себя на проходной «Коминтерна» женщина умерла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика