Стали известны соперники минского «Динамо» и солигорского «Шахтера» в первом раунде квалификации к футбольной Лиге Европы.



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Минское «Динамо» сыграет с фарерским «Рунавиком», а «Шахтер» встетится с литовским клубом «Судува».

Стартовые поединки первого раунда квалификации пройдут 29 июня, ответные — 6 июля. Первые матчи второго отборочного раунда состоятся 13 июля, ответные — 20 июля.

В 15.30 пройдет жеребьевка второго раунда. Своих возможных соперников, помимо минчан и солигорцев, узнает победитель кубка — «Динамо» из Бреста.