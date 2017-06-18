ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ветер в лицо, ощущение свободы и громкий рок: правда и мифы о байкерах

19.06.2017 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Наличие у человека мотоцикла вовсе не говорит о том, что он уже байкер. К такому восприятию нужно еще прийти, и этот путь не ограничивается только покупкой соответствующего снаряжения, отметили собеседники Sputnik.

"Молодежи гораздо меньше, в Harley Davidson приходят не сразу. Если сразу, это, как правило, люди в возрасте, а молодежь идет по чуть-чуть мелкими шашками. И в этом самая главная идеология HD, что здесь люди уже полностью состоявшиеся как личности, интересные, перспективные. Нам всем нравится общаться, и мы катаемся ради этого общения", — говорят собеседники.

При этом у байкерского клуба очень насыщенный календарь событий, который не ограничивается только местными байк-слетами. Практически еженедельно в какой-то стране, близкой к Беларуси или более отдаленной, происходят мероприятия, на которых ждут максимальное количество одноклубников из этого самого большого байк-клуба в мире.

Ветер в лицо, ощущение свободы и громкий рок: правда и мифы о байкерах
© Sputnik/ Роман Шантар
"Чинно и благородно": как байкеры открывали новый мотосезон в Минске

"Буквально вчера мы вернулись из Киева, на этой неделе планируем поездку на байк-слет в Одессу, в августе планируется поездка в Австрию. Поэтому катаемся не только по Беларуси, хотя есть сайты, где можно выбрать маршруты и покататься по стране, достаточно много интересных мест", — рассказывают собеседники.

Планируя свои путешествия, байкеры стараются в среднем проезжать в день не более 600-700 километров, хотя иногда получается и около тысячи километров.  

"Есть экземпляры, которые и полторы тысячи осиливают. Смотря, какая цель стоит. Если цель — проехать и заслужить почетное звание, тогда да. Но мотодвижение — это больше путешествие, а путешествие не должно напрягать, значит, ты должен проехать столько, сколько комфортно", —уточняют байкеры.

В то же время байкерское движение — это не только свобода, ветер в лицо и любовь к рок-музыке, например, к старой классике AC/DC, это еще и уважение ко всем участникам дорожного движения, говорят байкеры.

"Когда садимся за байк, мы надеваем жилетки для того, чтобы участники движения видели, кто мы. Мы стараемся ездить и не нарушать, мы стараемся показывать пример всем остальным", — отмечают собеседники.  

Беседу с представителями клуба Minsk Chapter Belarus Harley Owners Group Павлом Барановым и Иваном Чурой в Международный день мотоциклиста слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Международный день мотоциклиста представители клуба Minsk Chapter Belarus Harley Owners Group Павел Баранов и Иван Чура рассказали радио Sputnik Беларусь, хватает ли простора...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Байкеры: самые дружественные автомобилисты - в Германии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика