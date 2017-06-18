Ветер в лицо, ощущение свободы и громкий рок: правда и мифы о байкерах

Наличие у человека мотоцикла вовсе не говорит о том, что он уже байкер. К такому восприятию нужно еще прийти, и этот путь не ограничивается только покупкой соответствующего снаряжения, отметили собеседники Sputnik.

"Молодежи гораздо меньше, в Harley Davidson приходят не сразу. Если сразу, это, как правило, люди в возрасте, а молодежь идет по чуть-чуть мелкими шашками. И в этом самая главная идеология HD, что здесь люди уже полностью состоявшиеся как личности, интересные, перспективные. Нам всем нравится общаться, и мы катаемся ради этого общения", — говорят собеседники.

При этом у байкерского клуба очень насыщенный календарь событий, который не ограничивается только местными байк-слетами. Практически еженедельно в какой-то стране, близкой к Беларуси или более отдаленной, происходят мероприятия, на которых ждут максимальное количество одноклубников из этого самого большого байк-клуба в мире.

"Буквально вчера мы вернулись из Киева, на этой неделе планируем поездку на байк-слет в Одессу, в августе планируется поездка в Австрию. Поэтому катаемся не только по Беларуси, хотя есть сайты, где можно выбрать маршруты и покататься по стране, достаточно много интересных мест", — рассказывают собеседники.

Планируя свои путешествия, байкеры стараются в среднем проезжать в день не более 600-700 километров, хотя иногда получается и около тысячи километров.

"Есть экземпляры, которые и полторы тысячи осиливают. Смотря, какая цель стоит. Если цель — проехать и заслужить почетное звание, тогда да. Но мотодвижение — это больше путешествие, а путешествие не должно напрягать, значит, ты должен проехать столько, сколько комфортно", —уточняют байкеры.

В то же время байкерское движение — это не только свобода, ветер в лицо и любовь к рок-музыке, например, к старой классике AC/DC, это еще и уважение ко всем участникам дорожного движения, говорят байкеры.

"Когда садимся за байк, мы надеваем жилетки для того, чтобы участники движения видели, кто мы. Мы стараемся ездить и не нарушать, мы стараемся показывать пример всем остальным", — отмечают собеседники.

Беседу с представителями клуба Minsk Chapter Belarus Harley Owners Group Павлом Барановым и Иваном Чурой в Международный день мотоциклиста слушайте на радио Sputnik Беларусь.