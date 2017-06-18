Байкеры: самые дружественные автомобилисты - в Германии

"За малейшие нарушения в Швейцарии строго наказывают, а вот самые лояльные водители — в Германии. Водители там всегда готовы пропустить, остановиться и помочь в неудобной дорожной ситуации", — рассказал байкер Иван Чура.

Байкеры сошлись во мнении, что в странах Евросоюза высокий уровень культуры вождения — причем даже в ближайших Беларуси, Литве и Польше.

"Стоящие на остановках пожилые люди улыбаются байкерам, а у нас, напротив, воспринимают мотоциклиста как хулигана. Такое стереотипное восприятие огорчает", — признал байкер Павел Баранов.

Байкеры рассказали, что частотность ДТП с участием мотоциклистов сильно преувеличена — по статистике байкеры попадают в аварии едва ли чаще автомобилистов. Речь чаще всего идет о молодых мотоциклистах, которые покупают дешевые спортивные мотоциклы высокой мощности.

"Мы стараемся сломать стереотип о том, что байкеры — это хулиганы. Мы — за безопасность на дорогах, стараемся поздно ночью громко не ездить, берем курс на улучшение отношений, главное, чтобы за нами потянулись остальные", — рассказали мотоциклисты.

Байкер Геннадий Рысик также считает, что мотоклубы должны обучать не тому, как сдать экзамен в ГАИ, а тому, как справиться с дорожной ситуацией. В клуб нередко приглашают мастеров спортивного вождения и накануне начала сезона восстанавливают былые навыки, которые могли утеряться за зиму.

"К осени количество ДТП с участием байкеров, думаю, уменьшится, люди вспомнят позабытые навыки маневрирования", — рассказал представитель мотодвижения.

Как байкеры предлагают наладить коммуникацию с автолюбителями и как вступить в клуб любителей мотоциклов Harley Davidson, смотрите на видео с Sputnik.