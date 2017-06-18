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Первый блок БелАЭС будет запущен в 2019 году. Беларусь призывает активизировать работу

19.06.2017 14:57 — Разное | Ежедневник  
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Первый блок БелАЭС будет запущен в 2019 году. Беларусь призывает активизировать работу

фото: tut.by

Вице-премьер Владимир Семашко рассказал о переносе сроков запуска белорусской АЭС и проблемах энергетической зависимости Беларуси.

Сегодня Беларусь находится в критической красной зоне зависимости от российского газа, пояснил Семашко, выступая на выставке Атомэкспо-2017 в Москве. В данный момент на российский газ «завязаны» около 95% объектов энергосистемы страны. Собственная АЭС, на которую будет приходиться до 27-28% выработки энергии, поможет стране перейти в безопасную зеленую зону.

Речь не идет о том, чтобы полностью избавиться от зависимости белорусской энергосистемы, пояснил Семашко. Сегодня перед Беларусью стоит задача избавиться от зависимости от одного вида топлива.

Первое время, рассказал вице-премьер, Беларусь будет покупать у России и ядерное топливо, однако альтернативные поставщики сегодня подыскиваются.

«Многие, кто уже построил АЭС по российскому проекту, собираются освоить или уже освоили производство топливных элементов. Это и Китай, и Украина, и другие страны, у которых есть исходное топливо — уран. В перспективе может получиться, что мы переключимся на эти рынки», — цитирует TUT.BY  Владимирf Семашко.

Что касается сроков запуска первого энергоблока БелАЭС, то он перенесен с ноября 2018-го на 2019 год в связи с заменой корпуса реактора, поврежденного во время установки. Второй энергоблок по контракту должен быть запущен в 2020 году.

Семашко указал на необходимость активизировать работу на первом блоке, где сейчас не хватает персонала, прежде всего с российской стороны. 

 
 
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Вице-премьер Владимир Семашко рассказал о переносе сроков запуска белорусской АЭС и проблемах энергетической зависимости Беларуси.

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