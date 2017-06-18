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В России появилась вакансия "имитатора программиста"

19.06.2017 15:29 — Разное | Tut.by  
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Одна из тюменских веб-студий открыла вакансию «Имитатор программиста». Принимать на нее обещают даже без опыта, однако работа займет полный рабочий день.


Фото: Reuters

Обязанности нового сотрудника будут такими: «когда приходят клиенты, открывать код (файлы с кодом дадим)». Также ему придется внимательно смотреть в монитор, бормоча под нос фразы на вроде «говорил же, надо на фрэймворке делать!», «о май гад, нет!, уф, я же сделал бэкап…», «что за кретин писал этот код?!».

Зарлату обещают на уровне 10 — 30 тысяч рублей (320 — 980 белорусских рублей). Плюсом при приеме будет «хлипкий вид», очки и татуировка с признанием в любви к KDE. В свободное время сотрудник может играть в компьютерные игры или сидеть в соцсетях.

«Когда к нам приходят клиенты, видят в офисе всего 3 человека, думают что мы „фирма-однодневка“ и теряют доверие, — объясняют авторы вакансии. — В связи с этим мы решили нанять 2−3 человек, имитаторов программиста и имитаторов дизайнера».

Необычные вакансии часто используют для розыгрышей или саморекламы, так что не следует относиться к этой вакансии серьезно. Правда, бывают настоящие «вакансии мечты» — например, пролежать два месяца в кровати и получить 16 тысяч долларов.

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Новому сотруднику будет нужно открывать код, когда приходят клиенты.

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