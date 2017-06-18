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В России появилась вакансия "имитатора программиста"
Одна из тюменских веб-студий
Обязанности нового сотрудника будут такими: «когда приходят клиенты, открывать код (файлы с кодом дадим)». Также ему придется внимательно смотреть в монитор, бормоча под нос фразы на вроде «говорил же, надо на фрэймворке делать!», «о май гад, нет!, уф, я же сделал бэкап…», «что за кретин писал этот код?!».
Зарлату обещают на уровне 10 — 30 тысяч рублей (320 — 980 белорусских рублей). Плюсом при приеме будет «хлипкий вид», очки и татуировка с признанием в любви к KDE. В свободное время сотрудник может играть в компьютерные игры или сидеть в соцсетях.
«Когда к нам приходят клиенты, видят в офисе всего 3 человека, думают что мы „фирма-однодневка“ и теряют доверие, — объясняют авторы вакансии. — В связи с этим мы решили нанять 2−3 человек, имитаторов программиста и имитаторов дизайнера».
Необычные вакансии часто используют для розыгрышей или саморекламы, так что не следует относиться к этой вакансии серьезно. Правда, бывают настоящие «вакансии мечты» — например,
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Новому сотруднику будет нужно открывать код, когда приходят клиенты.
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