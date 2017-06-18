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Китаец заехал на машине в магазин, чтобы не тратить время на парковку

19.06.2017 15:29 — Разное | Tut.by  
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В китайском городе Чжэньцзян водитель на «Смарте» припарковался прямо внутри магазина, чтобы сделать покупки. Видео с камеры наблюдения опубликовало на своем YouTube-канале издание People’s Daily China.

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Заехав в магазин, водитель посигналил, чтобы привлечь внимание продавца. Тот передал водителю, который так и не вышел из автомобиля, что-то с ближайшей полки и пробил товар на кассе. Затем «Смарт» выехал из магазина.

Как сообщает в подписи к видеоролику People’s Daily China, водитель таким образом просто пытался сэкономить время, чтобы не искать место на парковке.

 
 
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Заехав в магазин, водитель посигналил, чтобы привлечь внимание продавца. Тот передал водителю, который так и не вышел из автомобиля, что-то с ближайшей полки и...

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