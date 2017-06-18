Белорусские баскетболистки проводят последний матч на Евро-2017. Онлайн TUT!

Женская сборная Беларуси по баскетболу проводит сегодня последний матч на чемпионате Европы в Чехии.





Соперник нашей команды - сборная Турции. К сожалению, этот матч уже не имеет турнирного значения. Турчанки досрочно заняли первое место в группе, а белоруски - последнее.

Тем не менее подопечные Натальи Трофимовой постараются завершить турнир на позитивной ноте, показав, что обновленная команда обладает высоким потенциалом.





Беларусь 0−0 Турция

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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