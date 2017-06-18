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В Минске Ford после столкновения на перекрестке вылетел на тротуар и сбил женщину

19.06.2017 16:10 — Разное | Tut.by  
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В Минске легковушка из-за ДТП вылетела с проезжей части и сбила женщину на тротуаре. Об этом со ссылкой на представителя ГАИ Фрунзенского района Юрия Пивовара сообщает БЕЛТА.


Фото: ГАИ Фрунзенского района

Авария произошла около 14.00, столкнулись Ford Fusion и Ford Focus. «Мужчина за рулем Ford Fusion двигался по улице Матусевича со стороны Лещинского в направлении улицы Петра Глебки. Со слов водителя, он ехал на зеленый сигнал светофора. В этот же момент женщина на автомобиле Ford Focus ехала по улице Петра Глебки со стороны Ольшевского в направлении Матусевича. По предварительной информации, перед ней заглохла учебная машина, а пока женщина объезжала автомобиль, сменился сигнал светофора. На перекрестке произошло столкновение», — рассказали в ГАИ.


Фото: ГАИ Фрунзенского района

В результате ДТП Ford Fusion выбросило за пределы проезжей части, он зацепил опору светофора и сбил на тротуаре женщину. Женщина-водитель и пешеход получили травмы и были госпитализированы. Водитель второго Ford не пострадал.


Фото: ГАИ Фрунзенского района

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Авария произошла днем 19 июня на перекрестке улиц Матусевича и Глебки.

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