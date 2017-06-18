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Подсчитано, какие страны Европы приняли больше всего беженцев

19.06.2017 16:04 — Разное | Ежедневник  
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Подсчитано, какие страны Европы приняли больше всего беженцев

фото: ria.ru

Цифры приводятся в докладе "Глобальные тренды: Принудительное перемещение в 2016 году" Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По подсчетам организации, в Европе больше всего беженцев приняли Турция (порядка 2,9 миллионов человек), Германия (669 тысяч), Франция (304 тысячи) и Швеция (230 тысяч). На территории России находились 228 990 человек со статусом беженца.

При этом Турция лидирует по количеству принятых беженцев не только в Европе, но и среди всех стран. Следом идет Пакистан — 1,4 миллиона человек, замыкает тройку Ливан, принявший миллион беженцев, сообщает РИА Новости.

 
 
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Цифры приводятся в докладе "Глобальные тренды: Принудительное перемещение в 2016 году" Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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