Подсчитано, какие страны Европы приняли больше всего беженцев

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Цифры приводятся в докладе "Глобальные тренды: Принудительное перемещение в 2016 году" Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По подсчетам организации, в Европе больше всего беженцев приняли Турция (порядка 2,9 миллионов человек), Германия (669 тысяч), Франция (304 тысячи) и Швеция (230 тысяч). На территории России находились 228 990 человек со статусом беженца.

При этом Турция лидирует по количеству принятых беженцев не только в Европе, но и среди всех стран. Следом идет Пакистан — 1,4 миллиона человек, замыкает тройку Ливан, принявший миллион беженцев, сообщает РИА Новости .