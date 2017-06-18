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Ford Expedition и F-150 получили более мощные двигатели. "Автомат" теперь только 10-диапазонный

19.06.2017 16:28 — Разное | Tut.by  
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В Ford раскрыли данные о моторах для показанных еще в начале года премьер — обновленного пикапа F-150 и соплатформенного внедорожника Expedition нового поколения.


Все моторы на F-150 теперь с комбинированным (распределенным и непосредственным) впрыском, а базовая версия получила под капот новый 3,3-литровый атмосферный V6 вместо прежнего агрегата объемом 3,5 л. Он развивает 290 лошадиных сил и 359 Н·м крутящего момента, что на 8 сил и 16 Н·м больше по сравнению с прежним мотором.


2,7-литровый турбодвигатель V6 семейства EcoBoost после модернизации получил прибавку в 34 Н·м (крутящий момент теперь равен 542 Н·м), но остался при прежних 325 силах. В пару ему отныне полагается 10-ступенчатый «автомат» вместо прежнего 6-ступенчатого.

Наконец, атмосферный V8 объемом 5 л после перевода на комбинированный впрыск стал на 10 сил мощнее (395 лошадиных сил), крутящий момент прибавил 18 Н·м и равен 542 Н·м. Работает двигатель в комбинации с новым 10-ступенчатым «автоматом» и системой Старт/Стоп. А следующей весной пикап получит под капот трехлитровый дизель Power Stroke, характеристики которого пока не называются.


Что касается Expedition, то ему полагается только один двигатель — 3,5-литровый V6 EcoBoost, также сблокированный с 10-ступенчатым «автоматом». Его отдача — 375 сил и 636 Н·м в стандарте и 400 сил и 650 Н·м у топовой версии Platinum.

 
 
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Соплатформенные пикап F-150 и внедорожник Expedition в ходе модернизации получили более мощные бензиновые моторы и 10-диапазонную автоматическую трансмиссию.

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