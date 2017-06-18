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«Белоруснефть» присматривается к эквадорским месторождениям

19.06.2017 16:31 — Разное | Ежедневник  
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«Белоруснефть» присматривается к эквадорским месторождениям

фото: Panorama.am

Перспективы участия ПО "Белоруснефть" в новых проектах рассмотрели посол Беларуси в Эквадоре Игорь Полуян и гендиректор РУП "ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов.

Представители белорусской стороны провели переговоры директором департамента Северной Америки и Европы МИД Эквадора Эриком Медина и начальником управления двусторонних и многосторонних отношений с Европой МИД Гонсало Гонсалесом.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. "Особое внимание было уделено деятельности "Белоруснефти" в Эквадоре, перспективам ее участия в реализации новых проектов по разведке и добыче нефти на эквадорской территории", - рассказали в ведомстве.

Стороны также обсудили актуальные темы двусторонних отношений, в том числе активизацию взаимодействия в ведущих международных организациях, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширение производственной кооперации. 

 
 
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Перспективы участия ПО "Белоруснефть" в новых проектах рассмотрели посол Беларуси в Эквадоре Игорь Полуян и гендиректор РУП "ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов.

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