Российский бизнесмен Павел Подкорытов выкупил у антиквара купюры 1993 года с изображением «Пагоні», которые так и не попали в обращение. Сет станет одним из экспонатов музея белорусской шляхты, который меценат планирует открыть в приобретенной им за 120 тысяч долларов усадьбе в Волковысском районе.















Павел Подкорытов рассказывает, что встретил комплект банкнот в каталоге московского аукционного дома. Начальная цена — 180 тысяч российских рублей (почти 5,9 тысячи белорусских рублей) за шесть купюр.

— Я намерен был выкупить лот, если его цена не поднимется выше 300 тысяч российских рублей (9,8 тысячи белорусских рублей). Однако когда начались торги, аукционист объявил, что на сет поступила заочная заявка в размере 600 тысяч российских рублей (19,6 тысячи белорусских). Я посчитал такую цену сильно завышенной и участвовать в борьбе не стал. Через пару дней, когда я забирал в аукционном доме выкупленную мной трехрублевую купюру 1863 года, обсудил этот вопрос с представителями аукциониста. Сказал, что цена на аукционе была слишком высока и если у владельца в наличии еще один комплект, я готов выкупить его без аукциона по цене 300 тысяч рублей (почти 10 тысяч долларов).

Через два дня представители аукционного дома ответили: у владельца есть сет, который он готов продать по названной цене. Сделка состоялась. Бизнесмен говорит, что он не коллекционер, и купюры с «Пагоней» интересны ему как «первый образец настоящих, национальных белорусских денег».

— Те купюры, которые вышли в обращение после деноминации, конечно, неплохи с эстетической точки зрения, но все же не полностью отражают национальную сущность Беларуси, — отмечает меценат.

Планируется, что банкноты 1993 года будут представлены в музее белорусской шляхты в Подороске. Но, поскольку об открытии музея речи еще не идет, сет сейчас находится не в Беларуси, уточняет владелец.

— Дело восстановления усадьбы — небыстрое. В первую очередь, мы работаем над запуском кафе и сувенирного магазина? — рассказывает Павел Подкорытов.

Среди экспонатов будущего музея — полсотни римских монет, найденных на территории Беларуси, настенное зеркало и стул из усадьбы Романа Скирмунта, гостиная мебель, предположительно, из усадьбы рода Игнатия Домейки.

Бизнесмен рассчитывает, что усадьба в Подороске будет готова к приему первых посетителей к концу года. До того, как на территории «сядзібы» откроется гостиница, по соседству появится агроусадьба. Музей заработает не раньше 2020 года — «и это оптимистичный прогноз». По оценкам Павла Подкорытова, на сегодня с учетом покупки в усадьбу вложено до 500 тысяч долларов.

Уникальные белорусские банкноты 1993 года, так и не вышедшие в обращение, напечатали в Германии — на замену «зайчикам», которыми тогда рассчитывались белорусы. С середины 1993 года СМИ активно писали о том, что в хранилища Нацбанка завезли новые деньги. В сентября 1994 года тогдашний председатель правления Станислав Богданкевич подтвердил, что деньги действительно лежат в подвалах, но когда их пустят в оборот, не сообщалось. Пока власти ждали стабильной инфляции, в стране сменился герб и флаг, так что деньги перестали быть актуальными. В прошлом году на американском аукционе Stack’s Bowers Galleries выставили комплект банкнот 1993 года. Стартовая цена шести купюр была 6000 долларов. Тогда желающих приобрести редкий лот не нашлось.