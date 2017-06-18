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Российский бизнесмен купил шесть купюр с "Пагоней" за 5,2 тысячи долларов, а аноним - за 10 тысяч
Российский бизнесмен Павел Подкорытов выкупил у антиквара купюры 1993 года с изображением «Пагоні», которые так и не попали в обращение. Сет станет одним из экспонатов музея белорусской шляхты, который меценат планирует открыть в
Павел Подкорытов рассказывает, что встретил комплект банкнот в каталоге московского аукционного дома. Начальная цена — 180 тысяч российских рублей (почти 5,9 тысячи белорусских рублей) за шесть купюр.
— Я намерен был выкупить лот, если его цена не поднимется выше 300 тысяч российских рублей (9,8 тысячи белорусских рублей). Однако когда начались торги, аукционист объявил, что на сет поступила заочная заявка в размере 600 тысяч российских рублей (19,6 тысячи белорусских). Я посчитал такую цену сильно завышенной и участвовать в борьбе не стал. Через пару дней, когда я забирал в аукционном доме выкупленную мной трехрублевую купюру 1863 года, обсудил этот вопрос с представителями аукциониста. Сказал, что цена на аукционе была слишком высока и если у владельца в наличии еще один комплект, я готов выкупить его без аукциона по цене 300 тысяч рублей (почти 10 тысяч долларов).
Через два дня представители аукционного дома ответили: у владельца есть сет, который он готов продать по названной цене. Сделка состоялась. Бизнесмен говорит, что он не коллекционер, и купюры с «Пагоней» интересны ему как «первый образец настоящих, национальных белорусских денег».
— Те купюры, которые вышли в обращение после деноминации, конечно, неплохи с эстетической точки зрения, но все же не полностью отражают национальную сущность Беларуси, — отмечает меценат.
Планируется, что банкноты 1993 года будут представлены в
— Дело восстановления усадьбы — небыстрое. В первую очередь, мы работаем над запуском кафе и сувенирного магазина? — рассказывает Павел Подкорытов.
Среди экспонатов будущего музея — полсотни римских монет, найденных на территории Беларуси, настенное зеркало и стул из усадьбы Романа Скирмунта, гостиная мебель, предположительно, из усадьбы рода Игнатия Домейки.
Бизнесмен рассчитывает, что усадьба в Подороске будет готова к приему первых посетителей к концу года. До того, как на территории «сядзібы» откроется гостиница, по соседству появится агроусадьба. Музей заработает не раньше 2020 года — «и это оптимистичный прогноз». По оценкам Павла Подкорытова, на сегодня с учетом покупки в усадьбу вложено до 500 тысяч долларов.
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Российский бизнесмен Павел Подкорытов приобрел у антиквара купюры 1993 года с изображением "Пагоні", которые так и не попали в обращение. FINANCE.TUT.BY узнал о...
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