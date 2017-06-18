ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анонс LG G6+: тот же флагман, но немного лучше

19.06.2017 16:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания LG анонсировала сегодня обновленную версию своего флагманского смартфона 2017 года. Гаджет под названием LG G6+ получил больше памяти и более продвинутые комплектные наушники по сравнению с LG G6.


В отличие от оригинала в LG G6+ идет 128, а не с 32/64 ГБ памяти, появляется возможность беспроводной зарядки (в ряде стран) и высококачественные наушники B&O PLAY. Новый смартфон поставляется в трех цветах — черном, голубом и золотистым.

Напомним, оригинальный LG G6 был анонсирован в конце февраля. Смартфон оснащен цельнометаллическим корпусом, дисплеем на 5,7 дюйма с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2880 на 1440 пикселей.


Базируется гаджет на процессоре Qualcomm Snapdragon 821, обладает 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера идет с двумя фотомодулями на 13 Мп, один из которых обладает широким углом в 125 градусов. Емкость аккумулятора — 3300 мАч, есть технология быстрой зарядки.

Читайте также наш обзор смартфона:

Обзор LG G6: дорогой флагман с необычным дисплеем

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше памяти и продвинутые наушники.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
«Белоруснефть» присматривается к эквадорским месторождениям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика