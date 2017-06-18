Анонс LG G6+: тот же флагман, но немного лучше

Компания LG анонсировала сегодня обновленную версию своего флагманского смартфона 2017 года. Гаджет под названием LG G6+ получил больше памяти и более продвинутые комплектные наушники по сравнению с LG G6.





В отличие от оригинала в LG G6+ идет 128, а не с 32/64 ГБ памяти, появляется возможность беспроводной зарядки (в ряде стран) и высококачественные наушники B&O PLAY. Новый смартфон поставляется в трех цветах — черном, голубом и золотистым.

Напомним, оригинальный LG G6 был анонсирован в конце февраля. Смартфон оснащен цельнометаллическим корпусом, дисплеем на 5,7 дюйма с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2880 на 1440 пикселей.





Базируется гаджет на процессоре Qualcomm Snapdragon 821, обладает 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера идет с двумя фотомодулями на 13 Мп, один из которых обладает широким углом в 125 градусов. Емкость аккумулятора — 3300 мАч, есть технология быстрой зарядки.

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