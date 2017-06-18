Видеофакт: белорусы перевозили контрабандный гашиш в газовом баллоне

Житель Барановичей 1987 года рождения и житель Слуцка 1971 года рождения были задержаны на минувшей неделе в ходе спецоперации МВД, а также пограничников и таможенников. В автомобиле Opel, в котором передвигались задержанные, находился газовый баллон, внутри которого правоохранители обнаружили 39,7 килограмма гашиша.

Как рассказали Sputnik в МВД Беларуси, для доставки наркотика из-за границы злоумышленники использовали подставное лицо — подругу одного из них, мать двоих детей. Под предлогом сделать покупки ее отправляли в магазин, а в это время меняли газовый баллон в машине на такой же, однако "заправленный" пакетами с наркотиком.

Правоохранители отметили, что при задержании автомобиля с гашишем выяснилось, что у водителя не было права управления транспортными средствами. К тому же старший из компании торговцев наркотиками был ранее судим за кражу.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

По информации сотрудников наркоконтроля, с начала года в Беларуси зафиксировано увеличение трафика гашиша через Беларусь в Россию из Европы.