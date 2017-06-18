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Видеофакт: белорусы перевозили контрабандный гашиш в газовом баллоне

19.06.2017 17:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Житель Барановичей 1987 года рождения и житель Слуцка 1971 года рождения были задержаны на минувшей неделе в ходе спецоперации МВД, а также пограничников и таможенников. В автомобиле Opel, в котором передвигались задержанные, находился газовый баллон, внутри которого правоохранители обнаружили 39,7 килограмма гашиша.

Видеофакт: белорусы перевозили контрабандный гашиш в газовом баллоне
© YouTube / Коммерческий Курьер Бобруйск
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Как рассказали Sputnik в МВД Беларуси, для доставки наркотика из-за границы злоумышленники использовали подставное лицо — подругу одного из них, мать двоих детей. Под предлогом сделать покупки ее отправляли в магазин, а в это время меняли газовый баллон в машине на такой же, однако "заправленный" пакетами с наркотиком.

Правоохранители отметили, что при задержании автомобиля с гашишем выяснилось, что у водителя не было права управления транспортными средствами. К тому же старший из компании торговцев наркотиками был ранее судим за кражу.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

По информации сотрудников наркоконтроля, с начала года в Беларуси зафиксировано увеличение трафика гашиша через Беларусь в Россию из Европы.

 
 
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Двое белорусов задержаны за незаконный оборот наркотиков. Смотрите на видео, где они спрятали около 40 килограммов марокканского гашиша.

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