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Олег Гайдукевич прояснил заявление ЛДПБ о бело-красно-белом флаге

19.06.2017 17:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В 1995 году состоялся референдум о том, какая символика должна быть в Беларуси. Это закон для всех, и ЛДПБ никогда не будет выступать с других позиций, в этом заключается официальная позиция партии, подчеркнул Олег Гайдукевич.

"Это та символика, которую выбрали люди. Та символика, с которой мы жили 70 лет, хоть она и изменилась немножко. Та символика, с которой мой дед шел во время войны проливать кровь, и для меня это свято. И никогда поднимать вопрос о смене символики в нашей стране нельзя, потому что сразу возникает конфронтация, а в стране хватает проблем, надо заниматься зарплатами, пенсиями, экономикой, укреплением суверенитета, но не этими вопросами", — сказал Гайдукевич.

Олег Гайдукевич прояснил заявление ЛДПБ о бело-красно-белом флаге
© Sputnik / Виктор Толочко
Либерал-демократы предложили "легализовать" бело-красно-белый флаг

Вторым немаловажным моментом в официальной позиции ЛДПБ в отношении к государственной символике является память о Великой Отечественной войне, отметил Гайдукевич.

"Бело-красно-белый флаг носили предатели, фашисты и прислужники фашистов, и это нельзя замалчивать, об этом надо говорить и детей наших надо учить. Это одна из причин, почему в 95-м году люди выбрали именно красно-зеленый флаг, потому что для многих это свято. Когда мы говорим о том, что бело-красно-белый флаг с 1991 по 1995 год был государственным флагом, мы говорим о том, что историки и философы должны спорить об этом", — сказал Гайдукевич.

Бело-красно-белый флаг должен храниться в музее, но обязательно с фотографиями времен Великой Отечественной войны, кроме того, этот символ ни в коем случае нельзя политизировать, заявил зампред ЛДПБ.

"Если кому-то нравится ходить с флагом бело-красно-белым или с гербом, пусть ходит, никто этого не запрещает, но не в политических целях. Но в политических целях вот этого не должно быть, мы не должны политизировать эти вопросы, вот в чем суть нашего заявления", — заявил Гайдукевич.

Либерально-демократическая партия Беларуси является сторонником нынешней символики, члены партии были одними из тех, кто на референдуме выступал за красно-зеленый флаг и за герб, и продолжает выступать за эти символы, подчеркнул зампред ЛДПБ.

"Многие ассоциируют эти символы с Великим Княжеством Литовским и Речью Посполитой, это тоже история Беларуси, хорошая, плохая, но она была. И мы хотим, чтобы понимали все белорусы, что всю нашу историю мы не должны отдавать кому-то. Все это наше, а историки пусть спорят, что хорошо, что плохо, а мы должны все это ценить, тогда мы будем нормальной и единой страной", — резюмировал Гайдукевич.

Комментарий первого заместителя председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич прокомментировал радио Sputnik Беларусь резонансную инициативу о...

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