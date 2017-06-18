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В Воложинском районе Ford опрокинулся в кювет: водитель погиб

19.06.2017 17:01 — Разное | Tut.by  
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Непристегнутый водитель погиб в результате опрокидывания в кювет Ford в Воложинском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: ГАИ Минской области

Смертельная авария произошла 18 июня, около 13.25, вблизи деревни Саковщина. По предварительной информации, 44-летний водитель Ford Mondeo ехал по трассе в направлении деревни Стайки, неправильно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.





Водитель от полученных в аварии травм скончался на месте происшествия. В ГАИ отметили, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

 
 
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Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

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