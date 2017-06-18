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Сироту Оксану восстановили в правах на социальное жилье
Напомним,
Адвокат Игорь (просил не называть фамилию и место работы. — Прим. TUT.BY), который все это время безвозмездно помогал сироте, посчитал решение суда некорректным: Оксана Юрьева оказалась заложницей ситуации, «когда она не знала своих прав, а те, кто знал, ничего не предприняли». Вышло так, что исполнительные комитеты не изучили досконально ситуацию Оксаны, не указали, где она должна была становиться на очередь на социальное жилье. В итоге девушка по достижении 23 лет потеряла статус сироты, а государство так и не решило ее жилищный вопрос.
Добиться справедливости все же удалось. Оксана Юрьева с помощью адвоката подала кассационную жалобу в Витебский областной суд, который вынес положительное решение.
Судебная коллегия пришла к выводу, что местом первоначального приобретения статуса сироты была Орша (в Оршанском исполкоме, напомним, настаивали на Толочине, — Прим. TUT.BY). Кроме этого, была поставлена и точка в вопросе о том, почему сирота не стала на очередь на социальное жилье до 23 лет — ни одно из учреждений образования, где училась и находилась на попечении Оксана, об этом не позаботилось. За исключением Поставской школы-интерната, которая в 2002 году обращалась в Толочинский райисполком, но там отказали, сославшись на то, что Оксана не у них получала статус сироты. Дальше никаких попыток разобраться не было.
Витебский областной суд вынес решение, согласно которому Оршанский райисполком обязан поставить Оксану Юрьеву на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Орша по отдельному списку учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Недавно Оксана получила официально подтверждение.
— Оршанский райисполком поставил на учет нуждающихся (с 2002 года, когда Оксана закончила Поставскую школу-интернат — Прим. TUT.BY), в списке 111-я, — рассказывает Оксана. — Когда звонила в райисполком, меня предупредили о том, чтобы не рассчитывала на быстрое решение жилищного вопроса — ни в этом, ни в следующем году. Но я и не рассчитывала на это. Главное, что меня поставили на очередь — появилась надежда на то, что когда-нибудь у меня будет свое жилье.
Оксана Юрьева благодарит Игоря Александровича за юридическую и просто человеческую поддержку. Также выражает благодарность всем неравнодушным читателям TUT.BY.
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О том, чем закончилась громкая история с сиротой Оксаной, читайте в нашем материале.
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