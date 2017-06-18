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Как приготовить соус ткемали по грузинскому рецепту
19.06.2017 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Слива ткемали, на основе которой традиционно делается этот соус, в Беларуси не растет. Но она отлично заменяется алычой, которой у нас в избытке. При этом во вкусовых качествах соус ничуть не теряет. Как правильно приготовить оригинальный грузинский ткемали из доступных ингредиентов рассказал
Для приготовления соуса ткемали понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления несложный: заливаем алычу или ткемали четырьмя стаканами воды и кипятим. Когда разварится, остужаем, помещаем на дуршлаг и отжимаем. Потом мелко нарезаем зелень, перец и чеснок. Большую часть сока алычи ставим на огонь и доводим до кипения. Затем добавляем оставшуюся часть сока с мелко нарезанной зеленью. Как только соус закипит, добавляем в него свежий и молотый перец, чеснок и соль. Теперь соус ткемали готов. Приятного аппетита!
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Отличный соус традиционной грузинской кухни, который используется для мясных и рыбных блюд, можно приготовить и из местных ингредиентов.
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