Как приготовить соус ткемали по грузинскому рецепту

Слива ткемали, на основе которой традиционно делается этот соус, в Беларуси не растет. Но она отлично заменяется алычой, которой у нас в избытке. При этом во вкусовых качествах соус ничуть не теряет. Как правильно приготовить оригинальный грузинский ткемали из доступных ингредиентов рассказал Sputnik Грузия .

Для приготовления соуса ткемали понадобятся следующие ингредиенты:

2 кг алычи;

400 г. кинзы;

50 г. болотной мяты (омбало) — ее можно заменить перечной мятой, смешанной с тимьяном;

50 г. укропа;

50 г. сельдерея;

30 г. сушеной кинзы (кориандра);

20 г. орегано;

один острый перец;

две головки молодого чеснока;

красный молотый перец и соль по вкусу.

Процесс приготовления несложный: заливаем алычу или ткемали четырьмя стаканами воды и кипятим. Когда разварится, остужаем, помещаем на дуршлаг и отжимаем. Потом мелко нарезаем зелень, перец и чеснок. Большую часть сока алычи ставим на огонь и доводим до кипения. Затем добавляем оставшуюся часть сока с мелко нарезанной зеленью. Как только соус закипит, добавляем в него свежий и молотый перец, чеснок и соль. Теперь соус ткемали готов. Приятного аппетита!