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Как приготовить соус ткемали по грузинскому рецепту

19.06.2017 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Слива ткемали, на основе которой традиционно делается этот соус, в Беларуси не растет. Но она отлично заменяется алычой, которой у нас в избытке. При этом во вкусовых качествах соус ничуть не теряет. Как правильно приготовить оригинальный грузинский ткемали из доступных ингредиентов рассказал Sputnik Грузия.

Для приготовления соуса ткемали понадобятся следующие ингредиенты:

  • 2 кг алычи;
  • 400 г. кинзы;
  • 50 г. болотной мяты (омбало) — ее можно заменить перечной мятой, смешанной с тимьяном;
  • 50 г. укропа;
  • 50 г. сельдерея;
  • 30 г. сушеной кинзы (кориандра);
  • 20 г. орегано;
  • один острый перец;
  • две головки молодого чеснока;
  • красный молотый перец и соль по вкусу.

Процесс приготовления несложный: заливаем алычу или ткемали четырьмя стаканами воды и кипятим. Когда разварится, остужаем, помещаем на дуршлаг и отжимаем. Потом мелко нарезаем зелень, перец и чеснок. Большую часть сока алычи ставим на огонь и доводим до кипения. Затем добавляем оставшуюся часть сока с мелко нарезанной зеленью. Как только соус закипит, добавляем в него свежий и молотый перец, чеснок и соль. Теперь соус ткемали готов. Приятного аппетита!

 
 
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Отличный соус традиционной грузинской кухни, который используется для мясных и рыбных блюд, можно приготовить и из местных ингредиентов.

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