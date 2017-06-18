В Минске столкнулись два Hyundai: один из водителей убежал, а после выпил и вернулся с 2,6 промилле

В Минске столкнулись два Hyundai, после чего виновник аварии убежал с места ДТП, а когда вернулся, был сильно пьян. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.



Фото: ГАИ Московского района

Инцидент произошел днем 17 июня. 55-летний водитель Hyundai ехал по улице Ольшанской со стороны Слободской в направлении Монтажников. Из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с автомобилем такой же марки, водитель которого притормозил для поворота налево. После ДТП виновник аварии ушел с места аварии.

Прибывшие на место происшествия инспекторы «пробили» по базе владельца автомобиля — им оказалась женщина. Она пояснила, что машина находится у ее брата. Сотрудники ГАИ позвонили предполагаемому виновнику аварии, и тот вернулся на место происшествия.

Когда мужчина пришел к месту ДТП, сразу стало понятно, что он сильно пьян. Его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 2,6 промилле алкоголя. По словам водителя, после аварии он испугался, поэтому убежал. После этого он зашел в магазин, купил бутылку водки и выпил ее.

На нарушителя инспекторы составили пять административных протоколов. Ему грозит лишение права управления транспортными средствами до пяти лет, а также штраф до 100 базовых величин (2300 рублей).