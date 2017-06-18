С кем сыграют белорусские команды в Лиге Европы?

Состоялась жеребьевка первого и второго отборочных раундов Лиги чемпионов на сезон 2017/18, белорусские команды узнали своих соперников.

Жеребьевка прошла 19 июня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Беларусь в турнире Лиги Европы будут представлять сразу три команды - «Шахтер» (Солигорск), а также «Динамо» из Бреста и Минска.

Жеребьевка оказалась на редкость удачной для белорусских команд и болельщики уже ожидают матчей с нетерпением, обсуждая на форумах довольно «легких» для прохождения соперников. Так, соперником солигорской команды в Лиге Европы стала литовская «Судува», минское «Динамо» сыграет с клубом «Рунавик» (Фарерские острова).

Первые поединки первого раунда квалификации пройдут 29 июня, ответные – 6 июля. При этом и «Динамо» и «Шахтер» проведут первые матчи на своем поле. Брестское «Динамо» во втором квалификационном раунде встретится с победителем пары «Чихура» (Грузия) — «Рейндорф» (Австрия). Первые матчи этой стадии состоятся 13 июля, ответные – 20 июля. Команда начнет игры на выезде.