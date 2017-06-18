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Вратарь Степан Горячевских из чемпионата Казахстана перейдет в минское "Динамо"
Как стало известно SPORT.TUT.BY, состав минского «Динамо» пополнит вратарь Степан Горячевских.
В последние годы 32-летний голкипер выступал в Казахстане, защищая цвета «Сарыарки», «Торпедо» и «Арлана». За «Арлан» в прошлом регулярном сезоне чемпионата Казахстана он отразил 93% бросков. В КХЛ Горячевских играл за «Северсталь», «Югру» и «Донбасс».
С 2005 по 2013 годы вратарь играл за сборную Беларуси по хоккею.
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Как стало известно SPORT.TUT.BY, состав минского "Динамо" пополнит вратарь Степан Горячевских.
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