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Хедлайнер из Британии и больше туалетов. Летом в Лошицком парке пройдет бесплатный A-fest
В субботу, 12 августа, в Лошицком парке пройдет второй бесплатный фестиваль A-fest, хедлайнером которого станет британец Джон Ньюман. Кто еще выступит на концерте и что ждет посетителей, рассказали в компании «Оливария», которая организует фест.
Напомним,
Попробуют в этом году исправить и ситуацию с очередями за пивом. Площади фудкорта A-fest увеличат в два раза, а пиво обещают наливать в пять раз быстрее. Для этого уже закупили специальные установки, которые наполняют бокал за 5−10 секунд вместо обычных 30. Увеличат также и число биотуалетов.
Организаторы обещают большое количество игровых и спортивных зон. А вот с большими собаками или на велике на фест не пустят.
«На прошлом фестивале по главной аллее с трудом перемещались пешком, не говоря уже о езде на велосипеде. Это уже вопрос безопасности», — говорят организаторы и добавляют, что на входах в парк будут велопарковки. Вход на фестиваль бесплатный.
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Мы узнали, кто выступит на концерте и что ждет посетителей.
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