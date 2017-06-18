ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Розничный товарооборот торговли пошел в рост

19.06.2017 19:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Розничный товарооборот торговли пошел в рост

За январь-март 2017 года розничный товарооборот предприятий торговли составил в Беларуси 13 млрд рублей.

Как сообщил Национальный статистический комитет, в январе–мае 2017 года оптовый товарооборот составил 29,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января–мая 2016 года.

Розничный товарооборот в январе–мае 2017 года составил 14,8 млрд рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января–мая 2016 года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88% розничного товарооборота республики, составил 13 млрд рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе–мае 2017 года составил 814,9 млн рублей, или 100,6 % в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За январь-март 2017 года розничный товарооборот предприятий торговли составил в Беларуси 13 млрд рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Полузащитник "Реала" обвиняется в даче ложных показаний, игроку грозит от полугода до 5 лет тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика