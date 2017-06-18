Розничный товарооборот торговли пошел в рост





За январь-март 2017 года розничный товарооборот предприятий торговли составил в Беларуси 13 млрд рублей.

Как сообщил Национальный статистический комитет, в январе–мае 2017 года оптовый товарооборот составил 29,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января–мая 2016 года.

Розничный товарооборот в январе–мае 2017 года составил 14,8 млрд рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января–мая 2016 года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88% розничного товарооборота республики, составил 13 млрд рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе–мае 2017 года составил 814,9 млн рублей, или 100,6 % в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.