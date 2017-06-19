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В Солигорском районе 20-летний байкер погиб после столкновения с автобусом

19.06.2017 22:31 — Разное | Tut.by  
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В Солигорском районе 20-летний байкер погиб после столкновения с автобусом, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.


Фото: autorun.by

ДТП произошло 19 июня, около 16.20, в Солигорском районе, на автодороге Погост — Солигорск. Мотоциклист 1997 года рождения, житель Слуцка, двигался в сторону Погоста. Вблизи первого рудоуправления он начал обгонять автобус. «Там кольцо, и автобус уже шел на это кольцо. Мотоциклист обгонял автобус, когда тот начал поворачивать, и столкнулся с ним», — пояснили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

 
 
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В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

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