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Афганский "Брюс Ли" снялся в азербайджанском комедийном боевике

19.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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22-летний Ализаде сам освоил сложную технику кунг-фу, вдохновляясь фильмами с участием Брюса Ли, рассказал актер в интервью Sputnik Азербайджан. Он также отметил, что теперь занимается с профессиональным тренером и очень хочет стать таким же известным, как Брюс Ли, и покорить Голливуд.

Афганский "Брюс Ли" снялся в азербайджанском комедийном боевике
© YouTube / bnsgokugreat
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Собеседник агентства рассказал, что азербайджанский фильм "Брат Ли" стал его первым опытом в кино, и он остался доволен своей работой.

"Фильм больше всего меня привлек тем, что в нем я сыграл образ своего кумира", — рассказал спортсмен.

Ализаде также рассказал, что мечтает не только об актерской карьере, но и о чемпионском титуле в боевых искусствах.

По его словам, он каждый день занимается с тренером и уверен, что в будущем достигнет больших успехов.

 
 
Ссылка на источник 22
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