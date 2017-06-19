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Афганский "Брюс Ли" снялся в азербайджанском комедийном боевике
19.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
22-летний Ализаде сам освоил сложную технику кунг-фу, вдохновляясь фильмами с участием Брюса Ли, рассказал актер в интервью
Собеседник агентства рассказал, что азербайджанский фильм "Брат Ли" стал его первым опытом в кино, и он остался доволен своей работой.
"Фильм больше всего меня привлек тем, что в нем я сыграл образ своего кумира", — рассказал спортсмен.
Ализаде также рассказал, что мечтает не только об актерской карьере, но и о чемпионском титуле в боевых искусствах.
По его словам, он каждый день занимается с тренером и уверен, что в будущем достигнет больших успехов.
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