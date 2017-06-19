22-летний Ализаде сам освоил сложную технику кунг-фу, вдохновляясь фильмами с участием Брюса Ли, рассказал актер в интервью Sputnik Азербайджан . Он также отметил, что теперь занимается с профессиональным тренером и очень хочет стать таким же известным, как Брюс Ли, и покорить Голливуд.

Собеседник агентства рассказал, что азербайджанский фильм "Брат Ли" стал его первым опытом в кино, и он остался доволен своей работой.

"Фильм больше всего меня привлек тем, что в нем я сыграл образ своего кумира", — рассказал спортсмен.

Ализаде также рассказал, что мечтает не только об актерской карьере, но и о чемпионском титуле в боевых искусствах.

По его словам, он каждый день занимается с тренером и уверен, что в будущем достигнет больших успехов.