Сделано в Беларуси. Промышленная и бытовая химия: разрыв с Керимовым и новая БКК     



president.gov.by

Почему не договорились Лукашенко и Керимов, за что «взяли» Баумгертнера, как связаны акционеры «Уралкалия», когда пришли «Славкалий», «Омск Карбона» и «Сонца». EJ.BY и генпартнер МТБанк представляют историю химпрома Беларуси.

В процессе перегонки

«Республика большой химии», в которую Беларусь превратилась в ходе советской индустриализации, только после получения независимости стала настоящей хозяйкой химических активов. Среди них выделяется уникальный для национальной экономики проект - один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий». О том, что химическая отрасль особенно ценна для национальной экономики, может говорить тот факт, что за 25 лет ни одно из бывших советских предприятий не стало объектом приватизации.

Карта размещения предприятий большой химии за этот период практически не претерпела изменений. Новые отметки на ней - это два крупных greenfield-проекта, реализованные российским капиталом: «Омск Карбон Могилев» и «Август-Бел». Частный капитал сосредоточился на нишах, не закрытых государственными производителями. Самых заметных успехов он добился в производстве косметических средств, фактически с нуля создав за эти годы региональный бренд на постсоветском рынке – «Белорусская косметика». В региональные лидеры вышли также производители синтетических моющих средств («Сонца»), средств защиты растений, пластмассовой тары, которая стала одной из важнейших экспортных позиций.

Необходимость поддержания и увеличения конкурентоспособности крупных химических производств и глобализация мировой экономики, тем не менее, делает еще более актуальным привлечение в отрасль стратегических инвесторов. Особенно это касается зависящих от импорта энергоресурсов и сырья «Гродно-Азота», Гомельского химического завода, «Белшины».

2009

Российский экспат Жилин

В этом году сменяется директор «Гродно Азота».





Игорь Жилин, фото: tut.by

Александр Радевич уходит руководить Минпромом, а на его место приглашается российский экспат Игорь Жилин. До 2016 года это самый известный иностранный менеджер, приглашенный белорусскими властями.

Свою карьеру Игорь Жилин начинает в советские времена на азотном заводе в узбекском Навои, потом работает на азотных заводах Украины, России. В Гродно он приезжает из грузинского Рустави, где с 2006 года руководит предприятием компании «Энерджи Инвест».

«Гродно Азот» станет для Игоря Жилина ступенькой на более высокую должность – в 2011 году он будет назначен на пост председателя концерна «Белнефтехим» и сменит Валерия Казакевича.

Во главе «Белнефтехима» Игорь Жилин простоит до лета 2014 года, когда неожиданно будет освобожден от должности постановлением Совета Министров. Тогда же станет известно о его задержании и возбуждении уголовного дела по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Дело вскоре будет закрыто - после компенсации нанесенного государству ущерба. В качестве версии скандальной отставки российского экспата называются возросшие разногласия с курирующим топливный блок в правительстве Владимиром Семашко.

Игоря Жилина, получившего еще во время управления концерном участок под застройку возле Дроздов, в 2014 году сменит Игорь Ляшенко.

Предложение Мельниченко





Андрей Мельниченко, фото: time-news.net

Уроженец Гомеля, владелец химического холдинга «Еврохим» Андрей Мельниченко, делает предложение белорусским властям по покупке производителя фосфатных удобрений - Гомельского химического завода.

На протяжении 1990-2000-х годов несколько попыток получить под свой контроль третьего по значению представителя удобренческой отрасли Беларуси предпринимает владелец группы «Акрон» Вячеслав Кантор. Его предприятия поставляют на ГХЗ сырье - апатит. Инициатива Андрея Мельниченко, начавшего формировать многопрофильный удобренческий холдинг, максимально конкретная. Российский миллиардер обещает обеспечить завод апатитом, хочет развить в Гомеле выпуск азотных удобрений и готов выложить за контрольный пакет ГХЗ 111 млн долларов.

Александр Лукашенко, лично принимающий решения по приватизации крупных и средних предприятий страны, обижается на оценку земляка и называет предложенную стоимость «бросовой» и «ничтожной».

В последующие годы «Еврохим», которому принадлежат заводы в России, Казахстане и Литве, приобретет удобренческие предприятия K+S и BASF в Бельгии, вложится в портовую инфраструктуру в России и Европе и к 2018 году планирует начать производство калийных удобрений на Гремячинском месторождении в Волгоградской области. С 2008 года компания является также владельцем Верхнекамского калийного месторождения в Пермском крае.

Закрытие рынка США

С этого года прекращается экспорт калийных удобрений на американский рынок.

Рынок США в 2007 году поглощает удобрений из Беларуси на сумму около 200 млн долларов, в Чикаго действует региональное представительство. В 2008 году американским потребителям будет отправлено продукции на сумму около 70 млн долларов.

Свернуть работу на перспективном рынке БКК заставляют санкции администрации США, введенные ею в 2007 году против концерна «Белнефтехим» в связи с нарушением правительством Беларуси прав человека в стране.

Поставки в США возобновятся с 2015 года после активной предварительной работы с местными лоббистами. В 2015 году будет отгружено удобрений на сумму около 65 млн долларов, в 2016 – на 60 млн долларов.

Приход и уход Кириенко

В этом году назначается новый, четвертый по счету за годы независимой Беларуси директор «Беларуськалия». Место Андрея Башуры занимает уроженец эстонского Пярну и выпускник Московского горного института Валерий Кириенко, начинавший карьеру в Солигорске с должности горного мастера.

Валерий Кириенко руководит предприятием в период снижения рынка, в условиях распада альянса с «Уралкалием», формирования новой сбытовой стратегии и товаропроводящей сети. В 2014 году он уйдет в отставку после слов Александра Лукашенко о «фирмах, где детки руководителей предприятия являются работниками или учредителями, и эти фирмы получали заказы от «Беларуськалия».

Некоторое время после этого Валерий Кириенко будет возглавлять «Славкалий», в котором сменит российского топ-менеджера, бывшего вице-президента «Славнефти» и «РуссНефти» Станислава Таслицкого.

Заменит Валерия Кириенко на «Беларуськалии» Игорь Головатый.

«Августовский» бизнес

В этом году в Марьиной Горке, несмотря на недовольство местных жителей и протесты экологов, запускает производство химических средств защиты растений уроженец Волковыска Александр Усков. Во главе дочерней компании «Август-Бел» стоит его брат Сергей Усков.





фото: avgust.com

Александр Усков, чья компания «Август» контролирует свыше 20% российского рынка, начинает бизнес в 1990 году с печати детективов и учебных пособий. В 1992 году бизнесмен продает случайную партию пестицидов и остается в этом сегменте, занимается дистрибуцией продукции BASF, Hoechst Schering AgrEvo, Ciba-Geigy, Sandoz Crop Protection, В 1994 году на чековых аукционах «Август» выкупает заводы в Чувашии, Самарской области и Подмосковье. Также «Августу» принадлежит завод в Китае.

2010

Новый партнер по БКК и предложение Керимова

Происходит одна из крупнейших в новой истории сделок на сырьевом рынке России. Через несколько лет она повлияет на Белорусскую калийную компанию.

Дмитрий Рыболовлев, втянутый в бракоразводный процесс со своей супругой Еленой, ищет покупателя на калийные активы – контрольный пакет «Уралкалия» и 20% «Сильвинита». Весной подписывается предварительное соглашение с Владимиром Потаниным. Но вмешивается Сулейман Керимов («Нафта-Москва»), который выплачивает Владимиру Потанину штраф в 150 млн долларов и вместе с Александром Несисом и Филаретом Гальчевым покупает 53,2% «Уралкалия». Сулейман Керимов, владеющий миллиардным состоянием, становится владельцем 25% «Уралкалия» и 20% «Сильвинита», у Александра Несиса (ICT Holding) оказывается 15% «Уралкалия», у Филарета Гальчева («Евроцемент Групп») – 13,2%. Пакет «Уралкалия», по экспертным оценкам, обходится инвесторам в 5,32 млрд долларов. Большую часть средств они получают в виде кредита в банке ВТБ под залог выкупленных акций калийного производителя. Акции «Сильвинита» Сулейман Керимов покупает примерно за 500 млн долларов. Александра Несиса в акционерах «Уралкалия» через некоторое время сменит Анатолий Скуров.

Сулейман Керимов, фото: peoples.ru

Cпустя всего полтора месяца после закрытия этой сделки, Сулейман Керимов начинает переговоры с владельцами двух других производителей калийных удобрений. Один из них «Беларуськалий», другой - «Сильвинит», контролируемый Анатолием Ломакиным и Петром Кондрашовым. «Беларуськалий» и «Сильвинит» через трейдера МКК контролируют 35% мирового рынка. В 2010 году советы директоров «Уралкалия» и «Сильвинита» одобрят слияние компаний. В течение 2011 года, несмотря на противодействие миноритариев «Сильвинита» («Акрона»), эта компания вольется в состав «Уралкалия».

Сулейман Керимов сделает властям Беларуси предложение и по покупке «Беларуськалия»: 51% акций за 7,5 млрд долларов. Минск не устроит такая оценка актива. В 2011 году Александр Лукашенко назовет свою цену: «Что касается «Беларуськалия», то я четко сказал - 30 млрд долларов на стол, а с 1 июля эта сумма будет индексироваться на уровень инфляции доллара». Сумму в 30 млрд долларов называет белорусский оценщик – Институт недвижимости и оценки. Экспертная оценка меньше – от 15 до 20 млрд долларов.

Содовый провал

Регистрируется компания «Дирекция строящегося Мозырского содового завода».

Инициатором проекта, который вызывает протесты экологов, становится крупный бизнесмен Александр Муравьев. Его «Стеклозавод «Елизово» получает в уставном фонде 10%, контрольный пакет (55%) достается еще одному крупному потребителю кальцинированной соды - «Гомельстеклу», 35% - Гродненскому стеклозаводу.

В освоение Кустовницкого месторождения каменных солей планируется вложить 273 млн долларов. Внутренняя потребность Беларуси в кальцинированной соде составляет 140-170 тыс. тонн в год, мощности Мозырского содового завода должны составить не менее 300 тыс. тонн продукции: проект планируется сделать еще одним источником поступления валюты в бюджет страны.

Завод хотят построить за три года, но камнем преткновения в реализации проекта станут деньги. Сначала интерес к финансированию проявляют китайцы. В течение 2010-2012 годов определяется один из источников (китайский Eximbank готов выделить 186,5 млн долларов) и подрядчики - China National Chemical Engineering Co. и China Tianchen Engineering Corp. Белорусский вклад в проект, однако, остается на бумаге, что не устраивает китайскую сторону.

Замену китайцам ищут в России, интерес проявляет один из крупнейших местных производителей кальцинированной соды – стерлиматакская компания «Сода», контролируемая бизнесменами Сергеем Черниковым и Виктором Исламовым. Возглавляет наблюдательный совет «Соды» в это время госсекретарь Союзного государства и частый гость в Минске Григорий Рапота. Однако россиян отвлекает реорганизация бизнеса («Сода» и «Каустик» объединяются в Башкирскую содовую компанию), и мозырский проект вновь остается без инвестора и ресурсов.

В 2015 году начнется банкротство «Дирекции Мозырского содового завода».

«Холостой» выстрел для «Бархима»

«Бархим», который до ввода в эксплуатацию фабрики «Сонца», контролирует 25-30% рынка стиральных порошков, ищет стратегического инвестора.

Барановичская фабрика в рамках обязательств перед Международным валютным фондом, кредитующим белорусскую экономику, включается в пилотный приватизационный проект. С помощью инвестиционных агентов (KPMG, Ernst & Young и «Юнитер») правительство пытается найти покупателей на госпакеты акций 5 предприятий. В этот перечень входят два подчиненных «Белнефтехиму» общества – «Бархим» и «Речицкий текстиль».

Заявок от потенциальных покупателей не поступит ни на один из конкурсов.

Миллиарды Мазепина





Дмитрий Мазепин, фото: forbes.ru

В 2010 году Forbes впервые включает Дмитрия Мазепина в топ-200 российских бизнесменов с состоянием 950 млн долларов (70-е место). Самая высокая позиция в российском рейтинге у него будет в 2013 году, когда его состояние достигнет 3,2 млрд долларов. Из-за долговых обременений, который возникают у бизнесмена в связи с получением крупного кредита на покупку 20% акций «Уралкалия», он не входит в топ-200 бизнесменов России в 2016 и 2017 годах.

Уроженец Минска и выпускник Минского суворовского училища Дмитрий Мазепин делает первые шаги к месту в списке миллиардеров Forbes в середине 1990-х.

Отслужив в 1986-1988 годах в Афганистане военным переводчиком, будущий бизнесмен поступает на экономический факультет МГИМО, который оканчивает в 1992 году. После распада СССР Дмитрий Мазепин некоторое время работает в различных коммерческих структурах Беларуси (включая «Беларусьбанк» Тамары Винниковой), а затем перебирается в Россию. Там он учреждает страховую компанию «Инфистрах» и банк «Фалькон», а с 1996 года торгует нефтепродуктами через фирму «Белнафта».

В 1999 -2002 годах Дмитрий Мазепин работает зампредом, а потом первым зампредом Российского фонда федерального имущества (РФФИ). В момент конфликта «Газпрома» и основного владельца «Сибура» Якова Голдовского бизнесмен назначается руководителем «Сибура». После ухода в 2003 году с должности главы химического холдинга он начинает скупать через фирму «Конструктивное бюро» акции производителей минеральных удобрений. Все доставшиеся ему активы он объединит в 2007 году под крылом Объединенной химической компании «Уралхим». В ее рамках Дмитрию Мазепину в 2016 году принадлежат березниковский «Азот» и Кирово-Чепецкий химический комбинат, пермские «Минеральные удобрения» и «Воскресенские минеральные удобрения», торговая компания (Uralchem Trading) и терминалы (Riga Fertilizer Terminal и Ventamonjaks) в Латвии, дистрибутор в Бразилии. Бизнесмен также владеет 9,9% «Тольяттиазота», а с 2015 года - 19,9% «Уралкалия».

В Минске проживают родители бизнесмена. В 2010-х годах Дмитрия Мазепина называют потенциальным претендентом на пост премьер-министра Беларуси. Бизнесмен опровергает это, а также информацию о наличии у него паспорта гражданина Республики Беларусь.

2011

Старт «Славкалия»

Инвестиционная компания GMC Global Energy, принадлежащая российскому миллиардеру Михаилу Гуцериеву, подписывает с белорусскими властями инвестиционный договор по освоению нежинского участка Старобинского месторождения калийных колей и строительства на его базе нового горно-обогатительного комбината. Его мощность должна составить 2 млн тонн удобрений в год.

Специально созданная под проект компания «Славкалий» обязуется построить газотурбинную электростанцию для собственных нужд и обширную инфраструктуру, включая железнодорожную станцию «Славкалий» и железную дорогу до станции «Уречье».

Первоначально кредитором проекта, который должен был стартовать в 2013 году, намечался Сбербанк России. Но в активную стадию реализация этого проекта перейдет в 2015 году, когда Михаил Гуцериев определится с заменой Сбербанку. В торжественной церемонии, с которой осенью 2015 года стартует проект, примут участие Александр Лукашенко и Михаил Гуцериев. Правда, чтобы подписать соглашение с новым главным источником средств на стройку века – Государственным банком развития Китая – понадобится еще около года.





Михаил Гуцериев, фото: tut.by

Согласно уточненным показателям горно-обогатительный комплекс планируется ввести в промышленную эксплуатацию в начале 2020 года, а выход на полную мощность в 1,8 млн тонн планируется в 2021 году. Инвестиции в проект оцениваются в 1,668 млрд долларов. Его финансирование будет осуществлено за счет средств группы БИН в размере 268 млн долларов и кредита Государственного банка развития Китая в размере 1,4 млрд долларов по ставке 4% годовых на 14 лет. Гарантом по кредиту выступает правительство Беларуси.

Китайская сторона гарантирует сбыт всей продукции комбината (контракт заключен на 20 лет), экспорт которой будет осуществляться Белорусской калийной компанией.

Рынок под «Сонцам»

Учредители инвестиционной компании Lebortovo Capital Partners, уставшие от затянувшихся переговоров по приватизации «Бархима», летом этого года запускают построенное с нуля производство стиральных порошков в Осиповичах.

Первоначально компания называется «Свобода», потом переименуется в «Сонца». Среди учредителей Lebortovo Capital Partners известный белорусский бизнесмен Сергей Левин, бельгийские инвесторы и основатели литовской розничной сети Iki Николя, Жорж, Оливье Ортизы, бывший владелец крупной фармацевтической компании Sagmel Леон Сагальчик и другие.





фото: tut.by

В новый завод инвестировано около 30 млн долларов, через год он выходит в лидеры на рынке синтетических моющий средств, опережая не только «Бархим», но и дистрибуторов транснациональных корпораций P&G и Henkel.

Мощности «Сонца» изначально рассчитаны не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Осиповичский завод поставляет продукцию в Россию, Украину, Балтию, Среднюю Азию, закавказские республики, открывает для себя Ирак и в 2016 году регистрирует дочернюю структуру в Польше. Кроме стиральных порошков, для продвижения которых создан беларускамоўны бренд “Мара” (“Сонца” становится одним из первых производителей Беларуси, которые для коммуникации с потребителем используют белорусский язык), фабрика выпускает бытовую химию и косметику.

В середине 2010-х свой производственный проект в Могилеве (бытовая химия) начинают владельцы компании «Сэльвин», ранее много лет торговавшие продукцией Reckitt Benckiser, PZ Cussons и других мировых производителей.

Прощание с МКК

В этом году «Беларуськалий» окончательно порывает с Международной калийной компанией.

За 8 млн долларов он продает свою 33% долю в трейдере, с которым работал в течение 1992-2005 годов, австрийской компании IBH Beteiligungs-und-Handelsgesellschaft и оффшору из Британских Виргинских островов Galua Management.

2012

Петриковский комбинат

Объявляется международный тендер по отбору инвестора в Петриковское месторождение калийный солей.

Интерес к проекту, который предполагает сооружение шахт и горно-обогатительного комплекса мощностью не менее 1,5 млн тонн хлорида калия в год, проявляет свыше 10 компаний. Но через несколько месяцев после опубликования приглашения к торгам выходит указ президента №37 «О разработке Петриковского месторождения калийных солей». Ответственной стороной по проекту назначается «Беларуськалий».

Согласно документу, солигорское объединение получает на платной основе недра для разработки на 50 лет, а также возмещает понесенные государством затраты на проведение геологоразведочных работ. Общая сумма этих разовых платежей составляет 167,2 млн долларов. Первоначально планируется, что «Беларуськалий» привлечет соинвестора в проект освоения месторождения и передаст партнеру 50%-ную долю. Но потом с подачи президента ставка делается на свои силы.

Строительство официально стартует в августе 2014 года - в День шахтера. Завершить возведение объекта планируется в 2019 году, а в 2021 – выйти на добычу 1,5 млн тонн с перспективой увеличения мощностей до 3 млн тонн. Ориентировочный объем инвестиций в проект составляет 1,5 млрд долларов.

Углеродные омичи

Первый за двадцатипятилетний период крупный завод промышленной химии начинает строить в Могилеве российский инвестор «Омск Карбон Групп» во главе с Валерием Каплунатом.





фото: schelkovo.4tochki.ru

Холдинг, мощности которого располагаются в Омске и Волгограде, входит в топ-10 крупнейших мировых производителей технического углерода. С введением в эксплуатацию завода «Омск Карбон Могилев» (его мощность составит 160 тыс. тонн продукции в год) россияне рассчитывают увеличить долю на рынке и войти в пятерку производителей сырья для шинной промышленности.

Объем инвестиций в белорусское предприятие оценивается в 130 млн долларов. Завершить строительство завода и начать с него поставки технического углерода на европейский рынок владельцы «Омск Карбон Групп» рассчитывают в 2017 году, хотя ранее планировалось запустить производство в 2015 году.

2013

Распад БКК и арест Баумгертнера

Со скандалом распадается существующий с 2005 года альянс белорусского «Беларуськалия» и российского «Уралкалия».

Владельцы активов перед этим вынуждены столкнуться с серьезными финансовыми проблемами. Белорусская экономика оказывается в эпицентре кризиса и нехватки ресурсов, основной акционер «Уралкалия» Сулейман Керимов неудачно вкладывает почти 20 млрд долларов в акции западных компаний и банков и теряет их по margin calls. За счет БКК обе стороны пытаются решить свои проблемы, что приводит к скандальному расставанию.





Владислав Баумгертнер, фото: pda.fedexpress.ru

Поскольку появившееся годом ранее предложение о создании нового трейдера в Швейцарии («Союзкалий») не было принято, в июле 2013 года руководство «Уралкалия» во главе с Владиславом Баумгертнером объявляет о выходе из сбытового соглашения с «Беларуськалием». Также провозглашаются снижение цены и увеличение производства до максимальной мощности. Свои действия российская сторона аргументирует тем, что белорусская сторона якобы начала несанкционированные самостоятельные отгрузки и обвалила рынок. «Уралкалий» начинает все продажи через свою вторую сбытовую структуру, которая вызывала критику белорусской стороны во времена существования БКК, - «Уралкалий-Трейдинг».

По приглашению премьер-министра Михаила Мясниковича Владислав Баумгертнер приедет на переговоры в Минск, где в аэропорту будет задержан белорусскими правоохранительными органами. В сентябре Следственный комитет Беларуси возбудит уголовное дело против Сулеймана Керимова, Владислава Баумгертнера и других менеджеров «Уралкалия» по подозрению в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. МВД Беларуси сделает официальный запрос в Интерпол о включении акционера «Уралкалия» в список разыскиваемых лиц, но получит отказ. Владислав Баумгертнер пробудет в следственном изоляторе, а потом под домашним арестом в Минске до ноября 2013 года. Далее он будет передан России, где против топ-менеджера «Уралкалия» также будет возбуждено уголовное дело. Оно будет прекращено за отсутствием состава преступления только в феврале 2015 года. После смены собственников в «Уралкалии» и реорганизации БКК уголовные дела, возбужденные белорусскими силовиками против владельцев и менеджеров «Уралкалия», будут прекращены.

В конце 2013 года Сулейман Керимов и его партнеры продадут свои пакеты владельцам группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова (21,75% акций) и ОХК «Уралхим» экс-минчанина Дмитрия Мазепина (19,9%). 12,5% в капитале получит китайская Chengdong Investment Corporation.

Новая БКК

Белорусские власти реорганизуют закрытое акционерное общество «Белорусская калийная компания» в одноименное открытое акционерное общество. Акционерами новой БКК становятся «Беларуськалий» (48%), БелЖД (42%) и «Белэксимгарант» (10%).

Вместо не оправдавшего доверие экс-вице-премьера по сельскому хозяйству Валерия Иванова (он руководит БКК в 2012-2013 годах) новую компанию возглавляет молодой топ-менеджер Елена Кудрявец, ранее работавшая в «Беларуськалии». Проблемы у конкурента (в 2014 году происходит крупная авария на соликамском руднике «Уралкалия»), реструктуризация производства и новая сбытовая стратегия позволяет БКК не только не снизить, но и нарастить объемы продаж на внешних рынках. БКК, предваряя действия конкурентов из России, Канады, США и других стран, сбивает цены на мировых рынках и наращивает мощности. В 2013-2015 годах «Беларуськалий» также получает поддержку от государства в виде обнуления экспортной пошлины. Уже в 2014 году БКК удается продать 9,5 млн тонн, увеличив выручку до 2,7 млрд долларов (2,05 млрд в 2013 году). Доля компании в мировых продажах составляет 18,8%, а производство достигает рекордного за всю историю предприятия показателя – 10,3 млн тонн (148% к 2013 году).

В 2015 году объем экспорта уменьшится до 9,2 млн тонн, но при этом БКК увеличит свою долю на мировом рынке до 19,3% на фоне падения совокупных продаж всех производителей на 5,7%. По итогам 2016 года объем поставок БКК составит 9,5 млн тонн, а доля компании на мировом рынке - 20%. БКК станет единственным из крупных игроков, кому удается нарастить объемы.

Казахстанский интерес к «Могилевхимволокну»

Брезжит свет для «Могилевхимволокна», с начала 2010-х годов увязшего в модернизации. Ее стоимость – 220 млн долларов.

С серьезным запозданием, которое вскоре будет стоить должности генеральному директору предприятия Сергею Пузевичу, в рамках модернизации осваивается производство некоторых новых видов продукции. На новые стратегические проекты, строительство нового полиэфирного комплекса по выпуску ПЭТФ и создание мощностей по выпуску сырья для ПЭТФ терефталевой кислоты, требуется, соответственно, 300 млн и 400 млн долларов.

В качестве соинвестора рассматривается казахстанская государственная корпорация «НК «КазМунайГаз». До конца года белорусские власти и руководство «Могилевхимволокна» ждут от нее предложения и согласия на участие, но казахстанский инвестор решает воздержаться от вложений сотен миллионов долларов.

Новый этап модернизации «Могилевхимволокна» стартует с 2015 года, ставка делается на улучшенные и новые виды полиэфирных нитей, объем инвестиций оценивается более чем в 200 млн евро. Модернизация осуществляется за счет бюджета и возглавляется новым ответственным лицом, бывшим директором «Могилевлифтмаша» и экс-председателем Могилевского облисполкома Петром Рудником. Завершить переоснащение одного из лидеров отечественной химической промышленности планируется к 2020 году.

2014

Условия для «Гродно Азота»

Годом ранее Госкомимущество оптом выставляет на продажу акции и имущественные комплексы свыше 50 предприятий. Известных «химиков» там не оказывается.

Но уже через год, в мае 2014 года, ГКИ объявляет конкурсный отбор покупателя блокпакета (25%+ 1 акция) «Гродно Азота».

Минимальная цена пакета определена в 414 млн долларов. Согласно условиям, инвестор должен внести в уставной пакет еще 440 млн долларов и через допэмиссию получить «не более чем 50 процентов плюс 1 акция уставного фонда ОАО». Эти средства намечается направить на модернизацию предприятия.

Потенциальный инвестор берет на себя обязанности в течение пяти лет не ухудшать социальные и материальные условия работы, обеспечивать село азотными удобрениями «в объемах, ежегодно согласуемых Минсельхозпродом, и по цене, обеспечивающей рентабельную работу самого предприятия», в течение десяти лет поставлять газ по цене, «обеспечивающей рентабельную работу предприятия». Он также должен до 2019 года построить за 1,2 млрд долларов новый азотный комплекс (по выпуску аммиака и карбамида), при этом до 2025 года государство оставляет себе преимущественное право на приобретение акций «Гродно Азота».

До объявления торгов в качестве возможных претендентов на актив фигурируют «Газпром» и «Еврохим». Но в итоге к условленному часу не будет подано ни одной заявки.

2016

Белорусский акционер «Уралкалия»

В июле группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продает 20% акций одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений - «Уралкалия» - ранее малоизвестному белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку. Накануне сделки 20% акций «Уралкалия» на бирже стоят 1,6 млрд долларов.

Дмитрий Лобяк является одним из совладельцев дистрибутора удобрений на белорусском рынке - компании «Юрас Ойл» - и однокурсником (по Минскому Суворовскому училищу) другого крупного акционера «Уралкалия» Дмитрий Мазепина. Эксперты предполагают, что Дмитрий Лобяк выкупил долю в пользу однокурсника-суворовца.

В сентябре 2016 года Дмитрий Лобяк входит в совет директоров российского производителя удобрений в качестве неисполнительного директора. Белорусский акционер практически сразу объявляет о целесообразности возобновления сотрудничества с «Беларуськалием», которое было прекращено в 2013 году.

Еще одним совладельцем «Юрас ойл» является другой однокурсник Дмитрия Мазепина – Евгений Шавель.