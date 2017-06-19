Четыре дня, с 15 по 18 июня, ГАИ Минской области проводила профилактическую акцию «Скорость». В одно из дежурств дорожно-патрульной службы AUTO.TUT.BY выехал на пристоличные дороги вместе с экипажем ГАИ: посмотрел, с какой скоростью ездят автомобилисты, часто ли среди них встречаются нарушители и как они объясняют свое поведение на дороге.





— За 14 лет моей службы в ГАИ не было ни одного дежурства, чтобы мы не задержали автомобилиста-лихача, — рассказал инспектор ДПС ГАИ Минского района Михаил Цинкович. — Обычно останавливаешь «летунов», а они с ходу начинают объяснять, что торопятся куда-то по делам. Есть и такие, что просят не задерживать их, а побыстрее оформить нарушение, платят штраф и дальше едут… с превышением скорости. Они и не скрывают, что поедут быстро, мол, торопятся по делам бизнеса.

Михаил Цинкович говорит, что поведение лихачей бывает разное: кто-то соглашается с тем, что нарушил, извиняется и просит сурово не наказывать, водители женщины иногда начинают плакать: хотят разжалобить инспектора, чтобы тот отпустил их без штрафа; встречаются и агрессивно настроенные водители — пытаются доказать, что они не превышали, предполагают, что прибор у ГАИ сломан, и грозятся громким разбирательством.

— С претензиями со стороны водителей мы встречаемся часто. Пытаемся объяснить, что прибор у нас поверенный, показываем на него паспорт, если кто-то из автомобилистов требует. Но многие все равно говорят, что мы их обманываем. Но ведь фотофиксация превышения скорости есть на приборе, четко указано время, дата. Бесполезно отпираться, — добавил к рассказу коллеги инспектор ДПС Игорь Загорельский.





Место нашего дежурства — 13−14 км трассы Р23 Минск — Микашевичи. Разрешенная здесь скорость — 90 км/ч. Кстати, на этой дороге на выезде из столицы установлена стационарная камера фотофиксации превышения скорости, а на 19-м километре трассы в тот день была установлена еще одна камера — мобильная.

— Люди проезжают одну камеру и жмут на педаль газа — несутся, а перед второй камерой снова снижают скорость. Как правило, автомобилисты не ожидают, что здесь мы их можем ловить на скорость. А сегодня мы станем как раз между двумя камерами. Есть места, где нас не будут видеть водители с противоположного направления, поэтому фарами встречным авто они не подмигнут.

Патрульную машину инспектор оставляет в небольшой низинке — на повороте к поселку Мачулищи.

— Вот смотрите: мы здесь стоим, ни от кого не прячемся, просто съехали с Р23, чтобы не мешать движению, — объясняет корреспонденту Игорь Загорельский. — А некоторые водители, остановленные за нарушение ПДД, утверждают, что мы здесь «в засаде», обижаются на нас.





Только инспектор Михаил Цинкович подошел к дороге и направил «Бинар» в сторону движущихся автомобилей, как прибор запищал — быстрее других к нам приближалась белая KIA, скорость которой — 117 км/ч: превышение скорости на 27 км. Из-за руля авто вышла улыбающаяся женщина.

— Ой, извините, не подрассчитала я. Причем знаю, что сегодня проходит операция «Скорость», — не стала отпираться автомобилистка, и заодно интересуется: — А в талон запишете нарушение?





Оказалось, женщина опытная автомобилистка — водительские права у нее с 1998 года, а нарушений за 19 лет стажа лишь несколько.

— Это редкость сегодня, у молодежи до 30 лет нарушений за год может быть и двадцать, а они все равно нарушают ПДД, — поясняет корреспонденту инспектор.





Пока один гаишник составляет протокол и выписывает женщине штраф в 1 б.в. (23 рубля), Михаил Цинкович стоит с «Бинаром» возле края проезжей части. Кстати, нижний уровень прибора настроен на 111 км/ч, это значит, что реагировать он будет на скорость машин, едущих 111 и более км/ч.

— Но прибор считывает скорость всех едущих машин. Посмотрите, с какой скоростью двигаются машины: примерно через каждые три-пять автомобилей едет машина 97−107 км/ч. Мы таких не штрафуем — лишь предупреждаем.





Видно, как издалека по крайней левой полосе быстро несется темный автомобиль. «Бинар» засекает нарушителя — водитель Mazda ехал со скоростью 124 км/ч — превышение больше 30 км/ч. Водитель смог остановиться и перестроиться для остановки лишь через несколько десятков метров от инспектора. Автомобилист остановкой недоволен, однако против нарушения не высказался.

— Я съехал с М1, там 120 можно двигаться, поэтому скорость не успел снизить, — поясняет водитель Анатолий.

— Так до М1 километров семь отсюда, неужто за такое расстояние не могли затормозить? — интересуется инспектор, а водитель виновато молчит.





Инспектор объявляет водителю Mazda, что ему выпишут штраф 3 б.в. (69 рублей) — это самый маленький размер штрафа по ч.3 статьи 18.13 КоАП.

— Все равно, сегодня у нас любая сумма штрафа будет большая, — недовольно заявляет водитель и протягивает инспектору банковскую карту.

— Так разогнался, что я уж было подумал, что он не остановится, — поясняет нам сотрудник ГАИ. — Такие случаи бывают довольно часто. Приходится пускаться в погоню. Еще не было ни одного раза, чтобы не задержали таких водителей. Как правило, на такие поступки решаются пьяные водители, бесправники или те, кто уже нарушал скорость и их ожидает лишение прав.





— Командир, прости, спешу я за ребенком в сад! — выскочил из Volvo очередной нарушитель. — Жена уже десять раз позвонила, поэтому и лечу так. У меня и коллега в машине сидит, тоже ребенка из садика забирать надо!

Мужчина тут же спешно начал набирать чей-то номер на мобильном телефоне: «Меня за скорость взяли, опоздаю…».

— Вот видите, сейчас на 10 минут придется задержаться, а ехали б не превышая, так за это время и до Минска бы доехали. Тише едешь — дальше будешь…





По сведениям ГАИ, одна из основных причин аварий на дорогах — несоблюдение водителями скоростного режима. Так, в Минской области в январе-мае текущего года по этой причине совершено 57 ДТП, в которых погибло 14 и травмированы 66 человек.

Во время проведения профилактической акции «Скорость» в Минском районе за превышение скорости было задержано 127 водителей, 11 из которых — повторно.

В ГАИ напомнили, что за превышение разрешенной скорости от 10 до 20 км/ч водителю грозит штраф в размере до 23 рублей, от 20 до 30 км/ч — до 69 рублей, свыше 30 км/ч — до 230 рублей. За повторное превышение на 20 и более км/ч в течение года грозит штраф до 345 рублей или лишение прав сроком до 1 года.