Гибнут люди и выходят из строя корабли: что происходит с американскими эсминцами

Основу флота США составляют эсминцы с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк». Первые корабли этого класса закладывались, когда существовал Советский Союз, и их строительство продолжается до сих пор.



Эсминцы УРО типа «Арли Берк». Фото: navy.mil

Конструкторы старались максимально защитить эти хорошо вооруженные боевые корабли. Корпуса эсминца были разделены с учетом рациональности водонепроницаемыми переборками, доходящими до верхней палубы, на 13 отсеков и имели двойное дно на всем своем протяжении.

Важное оборудование и отсеки экипажа были прикрыты броней. А сам корабль построен с учетом технологии стелс. Однако на деле оказалось, что с защитой этих кораблей все не так радужно. 42.TUT.BY вспомнил самые показательные инциденты, произошедшие с «Арли Берками» за последнее время.

Смертники на моторке против эсминца ценой в миллиард

Чтобы уничтожить оснащенный суперсовременной аппаратурой эсминец класса «Арли Берк», нужны сопоставимые по классу корабли, мощный ракетный обстрел или атака нескольких подлодок, а лучше — всё это сразу.



USS Cole (DDG 67).Фото: wikimedia.org

Ведь боевая система «Иджис» видит все угрозы, которым подвергается корабль. Ну почти все. Двух террористов-смертников на маленькой моторной лодке с парой мешков взрывчатки она проглядела 12 октября 2000 года.



Место взрыва смертников. Хорошо видно, насколько тонкие листы у обшивки. Фото: hazegray.org

Взрыв почти 300 кг заряда проделал дыру в обшивке эсминца USS Cole (DDG 67) размером 9 на 12 метров, пробив двухуровневую броневую защиту центральной части корпуса, и полностью вывел из строя газотурбинные двигатели корабля, лишив его хода и управления.



Одно из затопленных помещений эсминца. Фото: hazegray.org

Пройдя машинное отделение, взрывная волна ударила по корабельной столовой, где часть экипажа собралась на ланч, что еще больше увеличило число жертв среди экипажа. В результате взрыва была затоплена часть помещений корабля, а одна шестая часть экипажа (56 человек) была выведена из строя (в том числе 17 убиты).



3 ноября 2000 года «Коул» погрузили на специально нанятое норвежское судно-транспорт MV Blue Marlin, чтобы перевезти на верфь Ingalls Shipbuilding в Паскагулe (штат Миссисипи). Фото: wikipedia.org

Впрочем, несмотря на огромную дыру в корпусе, корабль смог остаться на плаву. К чести экипажа паники на борту не было, хотя большинство команды на тот момент составляли 19−22-летние парни.

Часть борта смяло, как картонку

Еще один инцидент с кораблем класса «Арли Берк» произошел 12 августа 2012 года. Тогда эсминец США USS Porter столкнулся с панамским нефтяным танкером в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива.



Фото: Jonathan Sunderman / ВМС США

В самом узком месте Ормузского пролива супертанкер Otowasan протаранил эскадренный миноносец в правый борт в районе носовой надстройки и мостика.



Фото: Jonathan Sunderman / ВМС США

От удара в борту эсминца образовалось отверстие размером три на три метра. По счастливой случайности никто не пострадал. Ремонт боевого корабля занял почти пять недель и обошелся в 700 000 долларов, сообщалось в СМИ.



Снимок, сделанный рабочими на верфи. Видно, что борта эсминца очень тонкие и не могут обеспечить серьезной защиты. Фото: nicouae.com



Фото: nicouae.com

Семеро погибли, корабль частично затоплен

Еще один инцидент, когда корабль типа «Арли Берк» получил серьезные повреждения, произошел буквально на днях . Филиппинский контейнеровоз ACX Crystal протаранил американский эсминец USS Fitzgerald, который получил пробоину и оказался частично подтоплен.



USS Fitzgerald. Фото: .voanews.com

На эсминце было повреждено машинное отделение и радиокомната. Три больших отсека были затоплены, включая одно помещение машинного отделения и два жилых отсека на 116 членов экипажа. По информации военных, эсминец получил пробоины чуть ниже ватерлинии, а также возле киля.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

В затопленных отсеках остались моряки, которые погибли . Всего команда потеряла семерых человек. Также были ранены трое моряков, в том числе — капитан корабля Брюс Бенсон, все они были эвакуированы вертолетом.

Ответить на вопрос, почему американские корабли получают столь серьезные повреждения при столкновениях, довольно сложно. Но, без сомнения, немалую роль здесь играет отсутствие серьезной бронезащиты. Корпуса кораблей строятся с применением обычной стали.

130 тонн кевлара, которые идут на защиту для каждого корабля, а также локальная броня важных элементов из бронеплит из алюминиево-магниевых сплавов толщиной 25,4 мм не может в определенных ситуациях защитить корабль. Это хорошо демонстрирует инцидент с атакой USS Cole, когда взрыв 300 кг заряда у самого борта полностью вывел корабль из строя. Также на многочисленных фотографиях отчетливо видно, что борта эсминцев имеют небольшую толщину и легко мнутся при столкновении.

Насколько важную роль играет даже легкая, но при этом полноценная броня, можно проследить на происшествии с британским легким крейсером Attentive времен Первой мировой войны, который тараном разрезал на две части эсминец HMS Gala, но ушел в ремонт только после второго столкновения — с эсминцем HMS Ribble. Интересный факт: Attentive переводится с английского как «Внимательный».