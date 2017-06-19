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Гибнут люди и выходят из строя корабли: что происходит с американскими эсминцами
Основу флота США составляют эсминцы с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк». Первые корабли этого класса закладывались, когда существовал Советский Союз, и их строительство продолжается до сих пор.
Конструкторы старались максимально защитить эти хорошо вооруженные боевые корабли. Корпуса эсминца были разделены с учетом рациональности водонепроницаемыми переборками, доходящими до верхней палубы, на 13 отсеков и имели двойное дно на всем своем протяжении.
Важное оборудование и отсеки экипажа были прикрыты броней. А сам корабль построен с учетом технологии стелс. Однако на деле оказалось, что с защитой этих кораблей все не так радужно. 42.TUT.BY вспомнил самые показательные инциденты, произошедшие с «Арли Берками» за последнее время.
Смертники на моторке против эсминца ценой в миллиард
Чтобы уничтожить оснащенный суперсовременной аппаратурой эсминец класса «Арли Берк», нужны сопоставимые по классу корабли, мощный ракетный обстрел или атака нескольких подлодок, а лучше — всё это сразу.
Ведь боевая система «Иджис» видит все угрозы, которым подвергается корабль. Ну почти все. Двух террористов-смертников на маленькой моторной лодке с парой мешков взрывчатки она
Взрыв почти 300 кг заряда проделал дыру в обшивке эсминца USS Cole (DDG 67) размером 9 на 12 метров, пробив двухуровневую броневую защиту центральной части корпуса, и полностью вывел из строя газотурбинные двигатели корабля, лишив его хода и управления.
Пройдя машинное отделение, взрывная волна ударила по корабельной столовой, где часть экипажа собралась на ланч, что еще больше увеличило число жертв среди экипажа. В результате взрыва была затоплена часть помещений корабля, а одна шестая часть экипажа (56 человек) была выведена из строя (в том числе 17 убиты).
Впрочем, несмотря на огромную дыру в корпусе, корабль смог остаться на плаву. К чести экипажа паники на борту не было, хотя большинство команды на тот момент составляли 19−22-летние парни.
Часть борта смяло, как картонку
Еще один инцидент с кораблем класса «Арли Берк» произошел 12 августа 2012 года. Тогда эсминец США USS Porter столкнулся с панамским нефтяным танкером в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива.
В самом узком месте Ормузского пролива супертанкер Otowasan протаранил эскадренный миноносец в правый борт в районе носовой надстройки и мостика.
От удара в борту эсминца образовалось отверстие размером три на три метра. По счастливой случайности никто не пострадал. Ремонт боевого корабля занял почти пять недель и обошелся в 700 000 долларов, сообщалось в СМИ.
Семеро погибли, корабль частично затоплен
Еще один инцидент, когда корабль типа «Арли Берк» получил серьезные повреждения, произошел
На эсминце было повреждено машинное отделение и радиокомната. Три больших отсека были затоплены, включая одно помещение машинного отделения и два жилых отсека на 116 членов экипажа. По информации военных, эсминец получил пробоины чуть ниже ватерлинии, а также возле киля.
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В затопленных отсеках остались моряки,
Ответить на вопрос, почему американские корабли получают столь серьезные повреждения при столкновениях, довольно сложно. Но, без сомнения, немалую роль здесь играет отсутствие серьезной бронезащиты. Корпуса кораблей строятся с применением обычной стали.
130 тонн кевлара, которые идут на защиту для каждого корабля, а также локальная броня важных элементов из бронеплит из алюминиево-магниевых сплавов толщиной 25,4 мм не может в определенных ситуациях защитить корабль. Это хорошо демонстрирует инцидент с атакой USS Cole, когда взрыв 300 кг заряда у самого борта полностью вывел корабль из строя. Также на многочисленных фотографиях отчетливо видно, что борта эсминцев имеют небольшую толщину и легко мнутся при столкновении.
Насколько важную роль играет даже легкая, но при этом полноценная броня, можно проследить на происшествии с британским легким крейсером Attentive времен Первой мировой войны, который тараном
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42.TUT.BY вспомнил самые показательные инциденты, произошедшие с эсминцами типа "Арли Берк" за последнее время.
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