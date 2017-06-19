Кубок конфедераций глазами болельщика: поезда, трибуны, радость

Такое ощущение, что уже три дня ты живешь в другой стране благодаря футболу. Съездить в Санкт-Петербург и не заплатить за билет — мечта любого болельщика, которая стала реальностью. Ты воочию видишь матчи футбольных грандов. И понимаешь, что чемпионат мира уже почти в России. По крайней мере, его генеральная репетиция — Кубок конфедераций, набирает полный ход.

Поезда имени FIFA

На табло вокзалов Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Сочи значатся именно эти четыре латинские буквы, которые обозначают Международную федерацию футбола. Каждый болельщик может приехать на матч в другой город, если он смог предварительно зарегистрироваться на специальном билетном сайте.



© Sputnik Alexander Vilf По FAN ID болельщики могут получить право бесплатного проезда между городами соревнований на специально выделенных поездах

Пока ты идешь к поезду, ты видишь цепочку волонтеров, которые доброжелательно указывают тебе дорогу. Примерно половина из них делает это пританцовывая. Настроение улучшается.

Правда, чтобы поездка не омрачилась в ту же минуту, нужно основательно подготовиться — "бесплатный поезд мечты" не унесет тебя на матч, если ты не возьмешь свой паспорт, паспорт болельщика, билет на матч и посадочный талон от РЖД. Закон суров, но закон.

В поезде достаточно комфортно: купейный вагон последнего поколения, доброжелательные бригады проводников со всей страны. Начальники поездов тоже находят себе развлечение – фотографируют своих сотрудников вместе с болельщиками. Все достаточно вежливо и культурно – и лишь изредка ты слышишь крики наиболее активных фанатов: "Россия! Россия!". Большинство из них, однако, едет молча: решили поберечь силы перед стадионом.

Футбол с большой буквы

Кубок конфедераций – событие всемирное. Поэтому советую перед ним как следует прогуляться и прийти заранее. Арена открыта для прохода уже за три часа до матча. А если учесть, что на матч открытия ты идешь по парку, который находится практически на берегу Финского залива, то на "Стадион Санкт-Петербург" ты приходишь в умиротворенном настроении.



© Sputnik Alexander Vilf Церемония открытия Кубка конфедераций

Проход и досмотр на матч открытия на удивление прост. Ты практически нигде не стоишь, сотрудники службы безопасности крайне вежливы и доброжелательны. Не проходит и пяти минут, как ты попадаешь в подтрибунные помещения. И тут тебя ждет сюрприз от организаторов: напитки разливают в твердые пластиковые стаканчики с символикой Кубка конфедераций и названиями команд — участниц матча. Смекалистые фанаты сразу понимают: за этими стаканчиками надо сходить несколько раз — получается отличный сувенир.

На трибунах комфортно везде. Матч прекрасно виден с любой точки: мы с приятелями сидели на самом верху, но благодаря этому был виден весь рисунок игры команд. Да и слава богу, что у сборной России наконец-то этот самый рисунок появился: передачи через фланги, постоянная смена ролей у наших футболистов. Такого движения у сборной я не видел лет восемь – со времен Гуса Хиддинка. Глушакову, Смолову и всей остальной честной компании — браво за такое удовольствие.



© Sputnik Nina Zotina Кубок конфедераций: фото на память с талисманом

Но новозеландцы боролись до конца. Очень строго играли на последнем рубеже — иначе счет мог быть куда более крупным.

Крики "Россия, Россия!", масса положительных эмоций, послематчевое братание с болельщиками из Новой Зеландии, Чили, Мескики, Португалии. Самых стойких еще ждал концерт, который прошел недалеко от стадиона – там же, на Крестовском острове. Первый акт праздника удался. Буду дальше смотреть групповой турнир по телевизору, а в конце недели отправлюсь в Казань на матч "Мексика-Россия". На бесплатном поезде.