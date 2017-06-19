Осмоловка: снести нельзя, оставить

Микрорайон Осмоловка получил свое название в честь архитектора Михаила Осмоловского — именно он придумал этот квартал в самом центре Минска, прямо за Большим театром Беларуси. Сегодня микрорайон — 32 двухэтажных желтых дома в границах улиц Киселева и Богдановича, его по праву называют одной из визитных карточек столицы.

Построенный в 40-е годы, микрорайон Осмоловка не имеет статуса историко-культурного наследия, а столичные власти давно хотели его снести. Впрочем, против этого сражаются не только жители квартала, но и многие минчане: сейчас горожане активно подписывают петицию в защиту любимого места прогулок.

Смотрите фотоленту столичной Осмоловки на Sputnik.