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Обозреватель о Кубке конфедераций: репетиция ЧМ-2018 пока идет удачно

20.06.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По словам спортивного обозревателя, пока на Кубке конфедераций в России нет того, чего многие опасались, — бушующих фанатов. Представители разных стран общаются друг с другом очень тепло.

"Мексиканцы, новозеландцы обнимаются на матчах, я сам это видел. Нет большой толпы, нет давки, но стадионы относительно заполнены, и люди рады тому, что происходит", — сказал Дмитриев.

По словам обозревателя, первый тур Кубка конфедераций показывает, что репетиция чемпионата мира по футболу 2018 года проходит организованно. При этом пока сложно оценить, какая из команд в дальнейшем выбьется в лидеры турнира.

Обозреватель о Кубке конфедераций: репетиция ЧМ-2018 пока идет удачно
© аккаунт Олега Дмитриева в Facebook
Обозреватель: каковы шансы футбольных сборных в Кубке конфедераций

"Кубок конфедераций — это, конечно, официальный турнир. Но это турнир, который позволяет подготовиться к чемпионату мира, который пройдет в следующем году. И здесь разные тренеры и разные команды избирают разную стратегию", — рассказал Дмитриев.

В частности, португальцы приехали на Кубок конфедераций сильнейшим составом, и в матче с Мексикой на поле солировали Куарежма и Криштиану Роналду. В свою очередь немцы, которые в первом матче играют с Австралией, наоборот, привезли экспериментальную сборную, в составе которой всего три чемпиона мира. Кроме того, по словам обозревателя, турнир надеются выиграть мексиканцы, очень сыгранные чилийцы, так что фаворит здесь пока не угадывается, поскольку каждая сборная приехала решать свои задачи.

"Приятно то, что в первом матче появилась осмысленность в игре у сборной России. С трибун было видно, как изменяется рисунок игры, за счет чего россияне стараются добиться успеха, и если эта тактика сработает в матче с Португалией или с Мексикой, то есть смысл говорить, что и российская сборная кое на что способна", — отметил Дмитриев.

Спортивный обозреватель рассказал радио Sputnik Беларусь, на какие моменты обратил особенное внимание в игре сборной России.

"Перевод мяча с фланга на фланг, быстрое развитие атаки, отсутствие ярко выраженного плеймейкера, потому что игру вести может не только Денис Глушаков из "Спартака", но и Александр Головин. Очень хорошо действуют на острие атаки игроки "Ростова" Дмитрий Полоз, Александр Ерохин. Ну и нацеленность на то, что связка Смолов — Бухаров может выстрелить", — сказал Дмитриев.

Беседу со спортивным обозревателем и колумнистом Sputnik Олегом Дмитриевым о Кубке конфедераций в России слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Главное ощущение на Кубке конфедераций в России пока в том, что люди, приехавшие на турнир, стали причастными к празднику, отметил на радио Sputnik Беларусь спортивный...

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