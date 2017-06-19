Сеть Prostore снова выпускает облигации с доходностью 15% годовых

Компания «Простормаркет» (сеть гипермаркетов ProStore) сегодня начинает продажу документарных облигаций на предъявителя. Облигации номинированы в белорусских рублях. Срок обращения ценных бумаг составит почти 2 года (с 12 мая этого года по 10 мая 2019 года).



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Общий объем эмиссии 2-го выпуска облигаций «Простормаркет» составляет 1 миллион рублей. Номинал одной ценной бумаги — 500 рублей. Всего будет выпущено 2 тысячи облигаций.

По облигациям будет начисляться дисконтный доход под 15% годовых. Дисконтная форма означает, что облигации продаются по текущей стоимости на момент покупки, которая ниже номинала, а выкупаются обратно по завершении периода обращения — по номинальной стоимости.

Каждые полгода, начиная с 13 ноября этого года, эмитент обязуется осуществлять обратный выкуп облигаций, если такая потребность будет у держателей.

— ProStore активно и разносторонне развивается. Мы нацелены на максимальное удовлетворение потребностей наших клиентов не только в торговых залах наших гипермаркетов, но и на финансовом рынке. Учитывая то, что ряд инвесторов на белорусском рынке весьма консервативны, они заинтересованы во вложении в ценные бумаги в прямом смысле этих слов. Наши документарные облигации размещаются под довольно высокую ставку на данный момент — 15% годовых, что, как мы рассчитываем, станет дополнительным стимулом для инвесторов при покупке этих бумаг", — говорит финансовый директор сети гипермаркетов ProStore Дмитрий СИНЮК.

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг — форма эмиссионных ценных бумаг, при которой ценные бумаги эмитируются в виде документов на бумажном носителе (на бланках) с соблюдением обязательных реквизитов и иных требований, предъявляемых к бланкам ценных бумаг. В случае эмиссии ценных бумаг в документарной форме подтверждением права на эту эмиссионную ценную бумагу является сама эмиссионная ценная бумага на бумажном носителе.

Напомним, в мае за 2,5 недели был полностью размещен дебютный выпуск облигаций компании «Простормаркет» на 2 миллиона рублей. Ставка процентного дохода по этому выпуску также была равна 15% годовых. В период между первым и вторым выпусками облигаций ProStore ставка рефинансирования Нацбанка снизилась с 14% до 13% годовых.

— Средства, привлеченные за счет продажи облигаций первого выпуска, мы направили на закупку энергосберегающего оборудования, установку весов на всех кассах наших гипермаркетов. В результате значительно снизилось энергопотребление на освещение торгового зала, пропали очереди в отделе фруктов и овощей, улучшилась выкладка товара. Это все привело к повышению эффективности бизнеса. Привлекаемые за счет размещения второго выпуска уже документарных облигаций ресурсы также будут вложены в дальнейшее эффективное развитие сети, — отмечает управляющий директор сети гипермаркетов ProStore Сергей БУШИН.

Согласно проспекту эмиссии второго выпуска облигаций компании «Простормаркет», выпуск документарных облигаций осуществляется также для привлечения дополнительных денежных средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности эмитента.

В компании уточняют, что в 2016 году оборот сети гипермаркетов ProStore составил 207,7 миллиона деноминированных рублей. Планируется, что оборот ProStore вырастет в 2017 году по сравнению с 2016 годом более чем на 40% и составит порядка 300 миллионов рублей (резкий прирост вызван в первую очередь низкой базой 2016 года). К 2019 году с учетом экстенсивного расширения сети выручка должна возрасти до 350 миллионов рублей.