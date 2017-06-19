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Компания Cadillac представила обновленный вариант седана XTS

20.06.2017 10:36 — Разное | Tut.by  
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Большой переднеприводный седан XTS «уходить в отставку» не собирается — автомобиль преобразился в духе флагманской модели CT6, которая, собственно, и должна была сменить его в модельном ряду Cadillac.


Прекращать выпуск XTS для компании пока нет резона, ведь с годами спрос на него не угасает — более того, в Америке это самый популярный седан во всей кадиллаковской гамме! А «подтяжка лица» в духе CT6 и вовсе сделала машину еще привлекательнее, стала шире и доступная палитра цветов кузова. В результате рестайлинга XTS укоротился на 2,8 см, но длина седана по-прежнему превышает пятиметровую отметку (5,1 м).


«Салонных» изменений немного — появилась новая мультимедиа-система с 8-дюймовым сенсорным экраном, разработчики обещают также более комфортабельные сиденья, улучшенную шумоизоляцию и ездовой комфорт (не в последнюю очередь благодаря перенастроенной подвеске).


Гамма двигателей изменений не претерпела. Под капотом стандартных версий XTS скрывается 3,6-литровый атмосферный V6 мощностью 304 «лошадки», сблокированный с 6-ступенчатым «автоматом». «Разогретая» модификация V-Sport комплектуется битурбо мотором V6 с отдачей 416 сил и полным приводом.

 
 
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Обновленный Cadillac XTS сохранил прежние моторы. Основные изменения коснулись внешности и интерьера.

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