﻿ На трассе М4 Nissan "прошило" отбойником: водитель погиб, пассажирка в реанимации. 21.by
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На трассе М4 Nissan "прошило" отбойником: водитель погиб, пассажирка в реанимации

20.06.2017 10:34 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 19 июня, в 13.45, на трассе М4 вблизи деревни Хутор Червенского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


По предварительной информации, 63-летний водитель Nissan Almera ехал по трассе М4 Минск — Могилев, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение.


В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, а его 89-летняя пассажира с тяжелыми травмами доставлена в реанимационное отделение больницы.


Как сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз, экспертами проведена работа по фиксации и изъятию необходимых для установления обстоятельств ДТП следов и объектов. В целях восстановления полной картины произошедшего следователем назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Авария произошла днем 19 июня вблизи деревни Хутор Червенского района.

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