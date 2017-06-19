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На трассе М4 Nissan "прошило" отбойником: водитель погиб, пассажирка в реанимации
Смертельная авария произошла 19 июня, в 13.45, на трассе М4 вблизи деревни Хутор Червенского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По предварительной информации, 63-летний водитель Nissan Almera ехал по трассе М4 Минск — Могилев, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение.
В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, а его 89-летняя пассажира с тяжелыми травмами доставлена в реанимационное отделение больницы.
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Авария произошла днем 19 июня вблизи деревни Хутор Червенского района.
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