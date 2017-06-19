Смертельная авария произошла 19 июня, в 13.45, на трассе М4 вблизи деревни Хутор Червенского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





По предварительной информации, 63-летний водитель Nissan Almera ехал по трассе М4 Минск — Могилев, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение.





В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, а его 89-летняя пассажира с тяжелыми травмами доставлена в реанимационное отделение больницы.





Как сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз, экспертами проведена работа по фиксации и изъятию необходимых для установления обстоятельств ДТП следов и объектов. В целях восстановления полной картины произошедшего следователем назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.