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Житель Витебска утверждает, что нашел метеорит

20.06.2017 10:26 — Разное | Tut.by  
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Житель Витебска Владимир Боровиков на протяжении десяти лет искал обломки тела, которое создало километровый котлован в Лиозненском районе. И, возможно, его поиск увенчался успехом. Об этом рассказывает «СБ — Беларусь сегодня».


Владимир Боровиков. Фото: Александр Нестеров, СБ — Беларусь сегодня

Энтузиаст обнаружил необычную яму в 40 километрах от Витебска в Лиозненском районе. В сотне метров от дома его тещи он заметил впадину в рельефе — практически идеально круглую чашу диаметром около километра и глубиной примерно 20 метров. В центре — ярко выраженное возвышение в виде вытянутого холма с довольно крутыми склонами. Вокруг — болотистая местность.

Владимир Сергеевич заметил котловину более десяти лет назад и задумался, что она может быть древним метеоритным кратером, оставшимся после падения метеорита. Методично, квадрат за квадратом, он исследовал склоны и окрестности предполагаемого кратера, разыскивая необычные каменные образцы.

В результате удалось собрать небольшую коллекцию из стекловидных оплавленных и спекшихся артефактов, а также черных камней, состоящих из схожего аморфного минерала. На некоторых образцах есть небольшие включения, похожие на капельки серебристо-белого металла.

Тогда ученые отнеслись к находкам скептически: сообщили, что найденные фрагменты не были осколками метеорита. Для дальнейших поисков нужна была экспедиция, организовать ее не стали. Однако на этом находки Владимира Сергеевича не закончились.

— На расстоянии около пяти километров от предполагаемого кратера я нашел фрагмент, относящийся к обыкновенным хондритам (наиболее распространенная подгруппа в классификации метеоритов), — рассказал он. — Некоторые особенности его внешнего вида и место находки говорят о том, что падение произошло не на поверхность Земли, а на ледник.


Фото: Александр Нестеров, СБ — Беларусь сегодня

Найденный образец не доказал, что мужчина столкнулся с космическим телом. Владимиру Сергеевичу пришлось заново изучить ранее собранные артефакты.

— И вот тут выяснилось, что некоторые образцы по своему строению и составу очень похожи на осколки последней находки! — делится энтузиаст. — Причем на отдельных экземплярах при более детальном изучении были обнаружены смятые, деформированные хондры — маленькие округлые образования, являющиеся главным структурным элементом 90% метеоритов-хондритов и представляющих собой быстро затвердевшие капли расплавленного силикатного вещества.

Чтобы точно установить, метеорит это или нет, необходимы лабораторные исследования. «Свою часть пути я прошел», — считает Владимир. Он уверен, что теперь дело за учеными, к которым он решил обратиться через СМИ.

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Теги: Витебск
 
 
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Чтобы точно установить, метеорит это или нет, необходимы лабораторные исследования.

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