Белорусский боец Чингиз Аллазов выиграл K-1 WGP 2017

18 июня в Японии, в городе Сайтама, состоялся турнир в весе до 70 килограммов K-1 WGP 2017, в котором приняли участие одни из лучших бойцов этой весовой категории. Белорус Чингиз Аллазов, являющийся воспитанником Андрея Гридина, также выступил на данном турнире. За один вечер Аллазов смог одержать три победы кряду и завоевать пояс лучшего бойца данной организации в этом году, сообщает K-1 Global.





В четвертьфинальном поединке Аллазов победил японца Хироки Накаджиму, нокаутировав выходца из Страны восходящего солнца мощным апперкотом уже во втором раунде.

В полуфинальном бою Аллазов встретился с представителем клуба Mike’s Gym Йорданном Пикером. И в этом бою Аллазов не ощутил серьезного сопротивления, нокаутировав Йорданна уже на третьей минуте первого раунда точным правым хуком в подбородок.

В финале Чингиз Аллазов встретился с Йосихуро Кидо, который нокаутировал одного из фаворитов турнира Санни Дахлбека. Поединок получился зрелищным и интересным: уже в первом раунде Аллазов отправил в нокдаун своего японского оппонента. Однако во втором раунде Кидо уже сам отправил в нокдаун Чингиза точным хуком слева. Аллазов, поднявшийся под отсчет рефери, смог достоять до конца второго раунда. В финальной трехминутке этого поединка Аллазов вновь отправил в нокдаун Йосухиро Кидо, сделав это дважды и не оставив каких-либо сомнений на его счет у судейской бригады.

К слову, Чингиз Аллазов вписал свое имя в историю К-1, так как до этого пояс К-1 GP Japan никогда не выигрывали бойцы из постсоветского пространства.