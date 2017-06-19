﻿ NASA обнаружило 10 схожих с Землей экзопланет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

NASA обнаружило 10 схожих с Землей экзопланет

20.06.2017 10:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

НАСА опубликовало новый каталог материалов наблюдений космического зонда «Кеплер». Так, ученые обнаружили 10 новых экзопланет, сопоставимых по размерам с Землей и расположенных в зоне обитаемости своих звезд, говорится на сайте агентства.


Изображение: NASA/JPL-Caltech

Всего специалистам удалось обнаружить 219 новых планет, а в общей сложности — более четырех тысяч кандидатов в экзопланеты, из которых проверить удалось только около 2,3 тысячи. Всего 50 имеют схожие с Землей размеры, а 30 из них уже верифицированы.

Каталог содержит материалы, полученные за первые четыре года миссии «Кеплер».

«Этот тщательно собранный каталог является основой для точного ответа на один из самых главных вопросов астрономии — сколько в галактике планет, таких же, как наша Земля», — заявила ведущий автор каталога Сьюзан Томпсон (Susan Thompson).

В апреле международная группа астрофизиков обнаружила экзопланету LHS 1140b, относящуюся к классу суперземель. Ученые считают, что данная экзопланета с большей вероятностью пригодна для жизни, чем Proxima b или планеты системы TRAPPIST-1.

Читайте также:

Завершен десятилетний поиск внеземного разума

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего специалистам удалось обнаружить 219 новых планет, а в общей сложности - более четырех тысяч кандидатов в экзопланеты, из которых проверить удалось только...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Осмоловка: снести нельзя, оставить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика