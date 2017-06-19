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Джека Воробья могут убить ради обновления "Пиратов Карибского моря"

20.06.2017 09:57 — Разное | Tut.by  
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Создатели фильма «Пираты Карибского моря» хотят отказаться от актера Джонни Деппа и его персонажа капитана Джека Воробья в продолжении кинофраншизы. Об этом сообщает Daily Star.


«Раньше Депп был причиной, по которой люди шли смотреть эти фильмы. Теперь появилось ощущение, что аудитория потеряла к нему интерес», — рассказал собеседник издания.

По его словам, публике больше нравятся 27-летний Брентон Туэйтс и 25-летняя Кая Скоделарио, впервые появившиеся в последней, пятой, ленте саги "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

«Если в фильме ведущие роли отдадут Брентону и Кайе, это может стать для франшизы глотком свежего воздуха», — подчеркнул он.

Утверждается, что такую возможность рассматривают в компании Disney. Последняя картина, по имеющимся данным, показывает наихудшие результаты среди всех лент франшизы.

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Авторы франшизы считают, что к актеру пропал интерес у зрителей.

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