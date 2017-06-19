﻿ Третья часть франшизы о гоночных машинках не смогла обогнать "Мумию" в столичном прокате. 21.by
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Третья часть франшизы о гоночных машинках не смогла обогнать "Мумию" в столичном прокате

20.06.2017 09:36 — Разное | Tut.by  
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Вторую неделю подряд фильм «Мумия» держится на первой строчке проката в Минске. Третья часть анимационных «Тачек» стартовала слабее двух первых частей и не смогла обогнать картину с Томом Крузом в главной роли. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


Общая выручка фильма с Томом Крузом в одной из главных ролей составляет 295,6 миллиона долларов, но только за счет международного проката — в США картина собрала 56,5 миллиона при бюджете в 125 миллионов долларов. Эта сумма оправдала надежды дистрибьютора «Мумии» кинокомпании Universal Pictures. В Голливуде отмечают, что успех фильму в мире обеспечило в первую очередь участие в нем Тома Круза.

Картину в Минске посмотрели 14 тысяч зрителей, которые принесли ленте 72,8 тыс. рублей.

С небольшим отрывом на втором месте оказался пиксаровский мультфильм «Тачки 3», третья часть франшизы о гоночных машинках. Две первые картины этой серии, которые выходили в 2006-м и 2011-м, вместе собрали в прокате более миллиарда долларов — что означало достаточно неплохой результат. Возможно, поэтому на третью часть не пожалели 175 миллионов долларов и делали ее больше пяти лет.

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Общие сборы картины в мире после первого уик-энда составляют 74,8 миллиона долларов, в России мультфильм хоть и стартует с первого места, но его выручка тоже не так велика. По итогам минувшей недели «Тачки 3» собрали 67,1 тыс. рублей в прокате Минска.

На третью строчку рейтинга сместился блокбастер студии Disney — пятая часть кинематографической франшизы «Пираты Карибского моря». В одном из интервью Орландо Блум назвал новый фильм «мягкой перезагрузкой» прежних частей. За последнюю неделю «пираты» собрали еще 30,3 тыс. рублей в прокате столицы. Самые внушительные сборы в международном прокате фильм продемонстрировал в Китае, на втором месте Россия, следом Германия и Южная Корея.

На четвертом месте по сборам — «Чудо-женщина» с Галь Гадот в главной роли. Кинокомикс две недели возглавлял американский бокс-офис, но против «Тачек» устоять не смог. Сейчас 150-миллионный фильм уже окупился — общемировые сборы составляют 571,8 миллиона долларов. По итогам минувшей недели в Минске супергеройский блокбастер добавил к сборам еще 23,3 тыс. рублей.

Замыкает топ-5 в Минске черная комедия со Скарлетт Йоханссон в одной из главных ролей. Картина «Очень плохие девчонки», где пятеро героинь всеми силами пытаются скрыть убийство молодого мужчины, оказалась лишь на пятом месте с 14,2 тыс. рублей. По итогам уик-энда фильм не выйдет даже на предрекаемые ему редактором Variety Джей Ди Кнэппом 9 миллионов. Критики отнеслись к картине без симпатии.

***

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Теги: Минск
 
 
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