Бизнес-центр «Домашевский» на Либкнехта можно считать работающим: в здание уже заселилось несколько компаний. Вход в неохраняемые офисы свободный как для арендаторов, так и для воров. На некоторых дверях видны следы взлома, в пустых коридорах темно, лифты не работают. Открытые помещения превращаются в филиалы санузлов. Все шишки за такое состояние здания достались от дольщиков председателю товарищества и застройщику. Последний утверждает, что в этом виновны сами собственники: они не хотят платить за охрану и уборку, это их строители засоряют канализацию.

Юрий Колесников, директор компании «Белспецпроект» (застройщик здания), говорит, что дольщикам в первую очередь нужно задуматься над охраной — это дорого, но необходимость ее очевидна. А вот обвинения в том, что бизнес-центр ввели в эксплуатацию только на бумаге, он опровергает:



Счетчик учета тепловой энергии

— На самом деле здание подключено ко всем коммуникациям, — говорит Юрий Колесников. — В нашей стране нельзя принять здание в эксплуатацию без подключения к инженерным сетям. В бизнес-центре установлены счетчики воды, электро- и теплоэнергии. Мы передали все документы товариществу собственников, теперь на нем лежит ответственность за заключение всех договоров с «Энергосбытом», «Водоканалом» и так далее. Застройщик создал товарищество собственников и передал полномочия по управлению зданием дольщикам. Председателю нужно было перезаключить договоры. И некоторые вопросы он и в самом деле мог бы решить быстрее. Но, с другой стороны, обвинять его в том, что он специально затягивал процесс оформления договоров на подключение к сетям не стоит — в нашей стране очень много бумажной волокиты в таких случаях, не все так быстро. Например, 18 августа 2016 года здание было принято в эксплуатацию, а свидетельство о регистрации в Агентстве по госрегистрации и земельному кадастру было получено только 29 декабря 2016.

И тем не менее в здании работает водопровод и канализация, есть электричество. Те, кто установил в своих офисах счетчики и оплатил взнос 0,2 базовые за м2 товариществу, пользуются электричеством.

Свет на этажах есть там, где работают люди. Есть и случаи воровства: строители, которые делают ремонты в офисах, через удлинители запитываются от чужих щитков.





Директор «Белспецпроекта» говорит, что «изначально мы планировали установить унитазы на каждом этаже, однако остановились на четвертом — строители, которые занимались отделкой офисов, начали сливать в них клей, шпатлевку, несколько раз канализация забивалась…» Поэтому застройщик решил устанавливать унитазы… уже после того как закончатся ремонты. Застройщик говорит, что «посуда» будет установлена сегодня-завтра на всех этажах: ответственность за ее сохранность будет нести товарищество.





Сейчас санузлы не в самом лучшем виде. Но вода в кранах есть.



Лифты работают, но пользоваться ими нельзя

— Лифты тоже работают, но после того как в них разбили два зеркала, мы их выключили и теперь передаем товариществу, — говорит Юрий. — Им осталось лишь заключить договор с эксплуатирующей организацией — если кто-то застрянет в нем, его же должны приехать и выручить.





Сейчас на этажах нет пожарных шлангов — их воруют в первую очередь, поэтому они специально припрятаны до тех пор, пока здание не станет на охрану. Юрий Колесников считает, что необоснованно говорить о том, что у здания нет «разрешений МЧС»:

— В комиссии Мингорисполкома, которая принимала здание в эксплуатацию, был представитель МЧС. У нас было обследование здания на предмет наличия систем оповещения о пожаре и дымоудаления. Все функционирует. В помещениях установлены противопожарные датчики. Однако из-за того, что дольщики по договору получали помещения без чистовой отделки, во время ремонта строители снимают эти датчики, а потом забывают их поставить на место.

— На момент приемки здания все датчики были на месте и работали, — говорит Юрий Колесников. — Теперь их рабочее состояние на совести собственников.











— Вот, смотрите, украли аккумулятор из источника бесперебойного питания, — показывает пустой ящик Юрий во время нашей экскурсии по второму этажу 12-этажного здания.

В первом корпусе (5-этажном), где находится офис «Белспецпроекта», посменно работают 4 вахтера. Они не обязаны охранять другие корпуса, но за ними присматривают, открывают и закрывают. Но там вахтеры просто не могут постоянно находиться.



Кто-то сходил «за угол» в открытый офис

— Несколько раз на собраниях поднимался вопрос об охране здания: нужно устанавливать датчики, видеонаблюдение, тревожную кнопку. Но дольщики тогда сказали, что это дорого. Наш совет новому управлению товарищества — поставьте здание на охрану. Хотя бы наймите администратора-охранника. Если где-то разобьется окно, то это не останется не замеченным.

В уставе товарищества прописано, что каждый дольщик должен внести 0,2 базовых за метр квадратный занимаемой площади.

— Эти деньги нужны для первоначальной деятельности товарищества. Например, для установки мусорного контейнера, уборки, заработной платы бухгалтера, оборудования рабочих мест в товариществе. Это одноразовый платеж, — объяснил Юрий .

О том, что на внесение каких-то изменений в проектную документацию нужны деньги, директор «Белспецпроекта» слышит впервые:

— Какие могут быть изменения, если задание уже принято в эксплуатацию? То, что оно принималось как «самоволка», не значит, что здание строилось без проектной документации и каких-то разрешений. Все было. Но нас подвел генподрядчик, ООО «СМУ-25».

Застройщик также заявил, что он не отказывается от гарантийных обязательств.

— Мы готовы всячески помогать новому правлению товарищества собственников в решении вопросов по заключению договоров с эксплуатирующими организациями, — говорит директор «Белспецпроекта». — Мы не меньше дольщиков заинтересованы в том, чтобы БЦ «Домашевский» заработал в полную силу.