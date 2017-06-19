Покупаем с умом: помогаем с выбором водонагревателя для дома или дачи

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Во втором материале рассказываем о тонкостях выбора водонагревателей.

Проточный или накопительный

Существует несколько типов водонагревателей — накопительные, проточные и проточно-накопительные.

Накопительные системы, как правило, представляют собой большой герметичный бак, внутри которого расположен нагревательный элемент. Вода из трубопровода поступает в него в автоматическом режиме, заранее нагревается и используется по мере необходимости.



Когда уровень воды опускается ниже определенной отметки, жидкость начинает восполняться, одновременно нагреваясь. Этот процесс довольно медленный, поэтому объем бака необходимо подбирать, опираясь на количество людей в доме или квартире.



Необходимо понимать, что на подкачку холодной воды и ее нагрев в зависимости от мощности и типа нагревательного элемента может уходить достаточно много времени (об этом — немного позднее).

Проточные нагреватели обычно меньше накопительных и не имеют собственного бака. Их основное преимущество в том, что не нужно ждать, пока вода нагреется. Это происходит практически мгновенно, когда жидкость проходит сквозь нагревательный элемент и «забирает» его тепло — из крана сразу же течет горячая вода.



Но у такой системы также есть недостатки. Самый главный — более низкий уровень нагрева по сравнению с накопительными баками. Но для умывания или, например, мытья посуды этого будет вполне достаточно.

Также существуют комбинированные модели, которые совмещают оба способа нагрева. От накопительных нагревателей они позаимствовали баки (литраж в зависимости от конкретной модификации может различаться), от проточных моделей — систему нагрева. Таким образом, их можно использовать в обоих режимах.

По способу подключения различают напорные и безнапорные проточные водонагреватели.

Первые устанавливаются в водонапорный стояк и могут подключаться сразу к нескольким водоразборным точкам (элементам системы водоснабжения, из которых вытекает вода — смеситель умывальника, подвод унитаза и прочее). Безнапорные модели монтируются рядом с такой водоразборной точкой и обслуживают только ее.



Безнапорный водонагреватель

Газ или электричество

Систем нагрева также бывает несколько. Как правило, выбирать приходится между газовыми и электрическими водонагревателями.

Помимо источников энергии, такие котлы отличаются способом установки. С электрическим все относительно просто: повесили на стену, подвели трубы, запитали от сети — и готово. С газовым все сложнее — придется как минимум выводить наружу рукав дымохода.



Газовый водонагреватель с рукавом дымохода

Уровень теплоотдачи у электрических котлов немного выше — он на уровне 95-99%, когда у газовых около 90%.

Также существуют более продвинутые устройства с системой косвенного нагрева (обычно ими выступают накопительные или проточно-накопительные нагреватели). В таких аппаратах нет собственного источника тепла и для нагрева воды используется теплоотдача от других систем. Например, центрального отопления или отопительного котла.



Подобные нагреватели очень энергоэффективные, но стоят существенно дороже моделей с собственной системой нагрева (разница в цене между косвенными и газовыми/электрическими моделями может достигать нескольких сотен рублей).

Объем, мощность и время нагрева

Объем — один из самых важных параметров накопительных водонагревателей, который может варьироваться в пределах от одного десятка до нескольких сотен литров. Выбирать стоит исходя из ваших потребностей.





Для мытья посуды хватит устройства объемом до 15 литров. Для душа понадобится не менее 50 литров, а для принятия горячей ванны — 100−150 литров. Если водонагреватель нужен для установки в загородном доме, то лучше остановиться на моделях объемом не менее 200 литров.

Скорость нагрева воды в накопительных нагревателях зависит от мощности нагревающего элемента и объема бака — чем она выше, тем быстрее вода станет горячей. Мощность ТЭНа в большинстве накопительных электрических моделей варьируется от 1,2 до 2,5 кВт (в газовых горелка выдает до 8,5 кВт).





Выше приведена таблица, в которой указано ориентировочное время нагрева воды до 50 °C в зависимости от объема бака (при мощности нагревательного элемента в 1,2 кВт).

В проточных нагревателях вода греется сразу, поэтому в сравнении с накопительными системами они обладают гораздо большей мощностью (в среднем от 3 до 6 кВт, но бывают и более производительные модели — примерно до 27 кВт).

Это накладывает определенные ограничения на их установку в городских квартирах, где максимальная нагрузка на электросеть обычно составляет порядка 8 кВт. Некоторые модели таких нагревателей требуют отдельного подключения, для которого необходим кабель большого сечения от электрощитка или розетки электроплиты (пользоваться этими приборами в таком случае придется поочередно).





Также существуют газовые проточные нагреватели. Их средняя мощность существенно превышает уровень электрических моделей. Но при использовании таких нагревателей придется озаботиться выводом продуктов сгорания. Как правило, отработанные газы выводятся на улицу через обычные кухонные вытяжки.

Максимальная температура





Накопительные модели нагревают воду в среднем до температуры в 80−90°С. По достижению выбранной заранее температуры (практически все современные модели оснащены такой функцией) нагреватель будет ее поддерживать.

У проточных водонагревателей максимальный уровень нагрева ниже — около 60−70°С. Но на это можно рассчитывать лишь при определенной температуре входящей в устройство воды (рекомендуемое значение обычно указывается в инструкции по использованию) и интенсивности ее расхода.

Из чего делаются внутренние поверхности баков

Вариантов внутреннего покрытия баков накопительных систем бывает достаточно много. Самые дешевые — термопластиковые. Со своей задачей они справляются достаточно хорошо, но из-за повышенных температур не очень долговечны.

Баки также могут быть эмалированными или поставляться со стеклокерамическими покрытиями. Они отличаются отличной защитой от коррозии, но с течением времени на их поверхности образовываются небольшие микротрещины. Поэтому воду в таких баках рекомендуется не нагревать выше 70 °C.



Бак из нержавеющей стали

Самыми лучшими покрытиями считаются титановая эмаль и нержавеющая сталь. Они обеспечивают максимально продолжительную защиту от коррозии и со временем практически не портятся.

Разница в цене между накопительными водонагревателями с баком из нержавеющей стали и стеклокерамикой (при схожих характеристиках) может составлять порядка 100 рублей.

Резюме

Выбирать водонагреватель в первую очередь стоит исходя из того, проведен ли в квартиру или загородный дом газ (из-за различий в тарифах на электричество). Накопительные модели подойдут тем, кто постоянно нуждается в большом объеме горячей воды (до 80−90°С).

В других случаях можно ограничиться проточными нагревателями, которые не занимают много места и позволяют получить теплую воду (как правило, не больше 60°С) сразу же после открытия крана. Но с мощными моделями электрических проточных нагревателей иногда возникают проблемы при монтаже в квартире (из-за максимальной нагрузки на электросеть в 8 кВт).

Накопительные нагреватели также различаются по объему и материалам исполнения баков. Выбор будет зависеть от количества членов семьи и ваших потребностей. Самыми надежными материалами изготовления внутренней поверхности баков являются титановая эмаль и нержавеющая сталь. Но стоимость таких моделей существенно превышает более простые аналоги.

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