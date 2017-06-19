Робот, который сам стрижет газоны: обзор Husqvarna Automower 430X

Робот, который несколько недель подряд может стричь газон при любой погоде, практически не шумит, автоматически подзаряжается и потребляет энергии не больше энергосберегающей лампочки. 42.TUT.BY в разгар дачного сезона протестировал робота-газонокосилку Husqvarna Automower 430X.





Стрижка газона, особенно на больших участках, — достаточно утомительное занятие, отнимающее много времени. Помочь здесь могут роботы-газонокосилки, стригущие газоны в автоматическом режиме практически без участия человека. Компания Husqvarna производит такие гаджеты с 1995 года.

К нам на тест попала одна из топовых модификаций из актуального модельного ряда компании — Husqvarna Automower 430X. Ее стоимость равняется примерно 5500 рублям.





По заверению производителя, устройство может работать при любых погодных условиях на участках со сложным рельефом. Проверить это мы решили на одном из подобных участков под Минском. Робот косил газон в течение недели, а что из этого получилось — читайте в нашем кратком обзоре.

Что нужно сделать перед запуском робота

Перед началом кошения необходимо правильно обустроить участок. Для этого по всему его периметру нужно проложить ограничивающий и направляющий кабели.









Первый образует контур, по которому передается понятный для робота сигнал. При помощи специальных датчиков аппарат определяет его местоположение и делает выводы о границах участка, на котором предстоит косить газон. Направляющий кабель нужен, чтобы роботу было легче ориентироваться в пределах заданной зоны кошения. Например, это один из способов быстрого поиска зарядной станции.





Ограничивающий кабель предназначен и для выделения на участке зон, которые в процессе кошения лучше обходить стороной — например, мест с деревьями или декоративными кустарниками. Через несколько недель после прокладки кабели зарастают травой и становятся полностью незаметны.

Также есть вариант прокладки этих кабелей на глубину до 20 см, например, для направления робота на дополнительный участок, отделенный тротуаром или дорогой от основного.





Последний подготовительный этап — установка зарядной станции, которая напоминает небольшой пластиковый пьедестал. На полную зарядку робота уходит около одного часа, после этого устройство может проработать порядка 135 минут. Производитель также утверждает, что потребление энергии во время кошения примерно равно 30 Вт.

К тому же робот сам определяет, когда ему нужно пополнить запас энергии, самостоятельно заезжает на зарядную станцию и таким образом может работать практически круглые сутки. Посмотрите, как этот процесс выглядит со стороны:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Если газон успел сильно зарасти травой, то перед началом использования робота его лучше покосить обычной газонокосилкой. Это следует сделать всего один раз, с началом следующего сезона можно сразу запускать робота. Главное, чтобы на газоне не лежал снег и температура воздуха была выше 0 °C.

Как действует робот

Внешне робот мало чем отличается от других устройств на рынке. В задней части аппарата располагаются два ведущих колеса с собственными двигателями. Спереди — два пассивных, направляющих. В верхней части устройства под пластиковой заглушкой спрятан блок управления с небольшим дисплеем (интерфейс полностью переведен на русский язык).









В нижней части устройства размещается основной рабочий инструмент робота — вращающийся диск с тремя подвижными стальными лезвиями, которые срезают траву, а не сбивают, в отличие от обычной газонокосилки с толстым ножом. Подобная система помогает предотвратить появление мха, а из-за относительно небольшого веса робота (около 13 килограмм) сам газон практически не деформируется.

Максимальная площадь кошения данного робота равняется 3200 квадратным метрам (в модельном ряде есть гаджеты, которые косят от 600 до 5000 квадратных метров).

Также можно настроить высоту стрижки травы — на выбор есть несколько градаций от 20 до 60 миллиметров. Важно, что во время движения робота скошенная трава равномерно рассыпается по всему газону и превращается в мульчу высотой 1−2 мм (естественное удобрение). Убирать ее после окончания стрижки не нужно.



Оранжевым цветом отмечено, где уже побывал робот

В тестовом роботе также установлен GPS-передатчик, с помощью которого аппарат создает карту местности и выбирает оптимальную траекторию кошения травы. Более простые версии устройства движутся по произвольной траектории в пределах заданной ограничивающем кабелем зоны.

Еще одной интересной функцией выступает режим под названием «точечная резка» (spot cutting), в котором робот начинает косить по спирали с усиленной мощностью. Этот режим подойдет для участков газона, которые заросли травой больше остальных. После завершения цикла Automower 430X автоматически возвращается к зоне, на которой закончил «обычное» кошение.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Кроме того, в процессе кошения робот практически не издает шума. Производитель заявляет, что его максимальный уровень составляет 58 дБ. Еще одним плюсом выступает возможность работы под дождем, но использовать эту функцию не всегда безопасно для самого газона. При сильном ливне земля становится намного мягче, и на ней могут оставаться хорошо различимые следы от колес робота.

Системы безопасности и приложение для управления роботом

Для обеспечения безопасности в устройство встроена целая россыпь различных датчиков. Например, если во время кошения попытаться поднять робота и перенести его в другое место на участке, он автоматически остановит вращение диска с лезвиями для предотвращения возможных травм.

Робот также может передать на ваш мобильный телефон сообщения о тревоге в случае, если он перевернется или если кто-то попытается вынести аппарат за пределы зоны кошения во время его работы. Сообщения могут передаваться как в виде SMS, так и через специальное приложение для смартфонов (есть версии для iOS и Android).







Приложение также позволяет посмотреть, где робот находится в данный момент, а также проверить его статус. Например, стоит ли он на зарядке или находится в активном состоянии. С помощью приложения также можно настроить все функции робота, в точности как с его панели управления.

В итоге

Husqvarna Automower 430X — не простая игрушка, а настоящий рабочий инструмент. Он пригодится людям, на приусадебных участках которых есть большие газоны и которые не хотят тратить свое время и деньги на уход за ними.





Важно, что результат кошения при использовании робота практически не отличается от результатов «ручной» стрижки. Мы приехали на участок, на котором запустили робота, примерно через неделю после начала его работы. Устройство отлично справилось со своей задачей и успело привести в порядок практически всю поверхность газона.



На фото видно, на каком уровне находилась трава до начала кошения

Единственный момент, который, вероятно, способен удержать вас от покупки робота-газонокосилки, — его немалая цена. Наша модификация стоит порядка 5500 рублей. За куда более демократичную сумму можно приобрести сравнимую по мощности и качеству кошения версию «классической» газонокосилки. Впрочем, она потребует к себе гораздо большего внимания.