Как воспитывать ребенка, если ты осталась одна

Ситуации, когда мама воспитывает ребенка одна, далеко не редкость. И вряд ли кто-то станет спорить, что матерям-одиночкам приходится труднее, чем женщинам, которые растят детей в полных семьях. Финансово, физически и психологически. Причем последний аспект зачастую вызывает больше всего волнений и страхов. Что делать, если в отношениях между мамой и ребенком что-то идет не так?

Вместе с психологом, гештальт-терапевтом и системным расстановщиком Жанной Глушаковой мы разобрали несколько жизненных сценариев и постарались найти выходы из непростых ситуаций.





«Хорошо, что хоть ребенок есть»

После разрыва с мужем женщина остается одна и ставит крест на своей личной жизни. При этом бессознательно она может говорить себе: «Хорошо, что хоть ребенок есть. Пусть я не жена, так хотя бы мать». В этом случае женщина может взять на себя роль и мамы, и папы, а это — прямой путь к тому, что психологи называют гиперопекой. Мама-наседка забывает про себя и свою жизнь, происходит полное слияние с ребенком: «мы пошли в садик», «мы заболели».

Что происходит с ребенком? Тотальная опека, а следовательно, и тотальный контроль со стороны матери — это прямой путь к серьезной созависимости. Мама может так «задушить» заботой, что ребенок ее просто возненавидит и будет искать способы избавиться от «ярма». Мальчики, к слову, часто выбирают себе в жены женщину с похожей линией поведения. Другая крайность — когда выросший ребенок, наоборот, не отделился и продолжает «цепляться» за маму. Он может быть очень успешным и многого достичь, но в его жизни будут только краткосрочные отношения. Зато мама всегда будет рядом, даже когда чаду исполнится 40. И то, и другое — ненормальные, деструктивные отношения.

Что делать? Давать ребенку право на личное пространство и оставлять такое же право за собой. Осознавать и всячески демонстрировать ребенку, что мир не замыкается на вас двоих, предоставлять ему возможность учиться взаимодействовать с разными людьми. Приобщать к обществу, смелее отдавать в различные кружки, лагеря, секции. И не забывать про себя. Как только женщина начинает думать, что жизнь не удалась, нужно сказать себе «стоп». Иначе будет уже не одна, а две неудавшиеся жизни — ее и ребенка.

Разведенка с довеском или женщина-находка?





Женщину «накрывает» паника, которую можно охарактеризовать как «жизнь проходит, а я одна». Чтобы справиться с тяжелым эмоциональным состоянием, она пытается быстро найти другие отношения, для чего ходит по тренингам, клубам, фитнес-центрам и другим местам, где «водятся» мужчины. В итоге она переключается только на себя, направляя всю энергию на поиски партнера и забывая о тех, за кого несет ответственность. Часто оставляет ребенка с бабушкой или другими родственниками.

Что происходит с ребенком? А он страдает от недостатка маминого внимания, причем воспринимает ее постоянное отсутствие буквально: «я не нужен», «мама меня не любит». Малыш и даже подросший ребенок чувствует себя брошенным. «Мама, не уходи, посиди, побудь со мной», — именно это чаще всего можно услышать от детей таких вечно ускользающих матерей.

Что делать? Собрать волю в кулак и хотя бы по часу в день уделять внимание только интересам ребенка. Не псевдообщению вроде совместного похода в магазин за продуктами, а именно тому, что хочет делать и во что хочет играть «кровиночка». Тогда ребенок будет чувствовать себя нужным и важным, а через действия видеть материнскую любовь и принятие. Кроме того, детей можно и нужно привлекать к посильной помощи. Что касается новых отношений с мужчиной, здесь важна внутренняя позиция. Если женщина думает о себе как о «разведенке с довеском», это и будет транслироваться миру. Если же осознавать свою самоценность и воспринимать ребенка как очень значимое и ценное для себя, то такой сигнал будут считывать и окружающие.

Не слушается? Посмотрите на себя!

Матери-одиночке, особенно на первых порах, трудно справляться с «ношей», которая на нее свалилась. Под ношей понимается весь тот груз ответственности за маленького человека, а то и не одного, который безраздельно лежит на женщине, воспитывающей детей без мужа. Ее эмоциональное состояние часто бывает неустойчивым и непостоянным, а поведение — непоследовательным. Мечущаяся мама может непроизвольно отыгрывать на ребенке свой гнев и агрессию: ставить в угол, срываться и кричать, категорично заставлять и «давить».

Что происходит с ребенком? Он отлично чувствует мамины «эмоциональные качели» и сам начинает капризничать и не слушаться. Пришли домой, нужно раздеться самой, разобрать сумки, поставить ужин, а ребенок ноет: «Раздень»; сто раз повторила «Раздевайся сам!», а в ответ получила хныканье или рыдания. Знакомая ситуация?

Что делать? Точно не повторять «раздевайся сам!» в сто первый раз — не поможет. Часто ребенок не слушается, потому что родитель забывает критично посмотреть на себя. И совершенно не факт, что ваш ребенок неуправляем. Проверьте: просто поменяйте свое поведение. Скажите ему: «Я вижу, ты капризничаешь, тебе тяжело. Давай, ты снимешь куртку, а я помогу — сниму тебе ботинки». А назавтра напомнить: «Вчера ты многое сделал сам. Сегодня помочь или ты снова будешь самостоятельным?» Давать стимул и каждый раз закреплять позитивной реакцией: «Какой ты молодец, как хорошо у тебя получается раздеваться!» Есть большая вероятность, что обычное нытье «ну раздеееень» сменится гордым «Мама, сюрприз! Я все сделал сам!» Для родителя поменять привычное поведение бывает очень сложной задачей, но уж если получится, результат превзойдет ожидания.

Отца не стоит исключать из системы

Родители, которые не живут вместе, все равно остаются для своих детей мамой и папой. Иногда женщина имеет много обид на отца ребенка и начинает препятствовать его общению с сыном или дочерью. Запретов на контакт папы с ребенком может и не быть, но редкие непродолжительные встречи могут иметь свои подводные камни. Например, чадо, вернувшееся от «воскресного» отца, который его балует, внезапно становится неуправляемым и несколько дней приходит в свое прежнее состояние.

Что происходит с ребенком? Его в любом случае тянет к отцу. Если отцовскую фигуру исключить из семейной системы, она будет требовать компенсации. Иными словами, роль отца придется играть кому-то другому.

Что делать? Договариваться с отцом ребенка. Если только папа не является социально опасным, общение с ним лучше не исключать, чтобы сохранялась полноценная «семейная» система и оба родителя оставались на своих местах. Однако взрослым нужно обсудить все нюансы пребывания ребенка у папы, чтобы генеральная «воспитательная» линия отца и матери совпадали. Да, это может быть крайне сложно: ведь многие бывшие супруги после развода даже не разговаривают. Универсальной рекомендации здесь быть не может, просто если есть хоть малейший шанс на диалог с отцом ребенка, используйте его.

Ищите того, кто даст ребенку «мужское»





Мужчина ушел, ребенок остался с женщиной. Как правило, у нее есть мать, которая за нее переживает и всячески ей помогает. Воспитатели и учителя в подавляющем большинстве — тоже женщины. Получается, ребенок живет и воспитывается в дамском обществе.

Что происходит с ребенком? Женщина по определению не может воспринимать мир мужскими глазами. Однако присутствие мужской фигуры крайне необходимо детям, причем в равной степени девочкам и мальчикам. Девочке важно услышать от мужчины: «Какая ты красавица!», а мальчику — «Парень, ты можешь! Правда, я могу чуть лучше, и я тебе подскажу как».

Что делать? Искать способы, как привнести в жизнь ребенка мужскую фигуру. Это может быть дедушка, брат, дядя… Иногда они намного лучше выполняют мужскую роль, чем папа. Если родственников-мужчин, которые смогли бы регулярно присутствовать в жизни ребенка, нет, стоит обратить внимание на кружки и секции. И остановиться хотя бы на одной, где наставник — мужчина. Основным критерием выбора такого наставника следует сделать не высокий профессионализм, ранги и звания, хотя это тоже важно, а личные человеческие качества.

Быть взрослым — непосильная ноша для ребенка

Порой оставленная женщина так сильно жалеет себя, что сама начинает играть роль младшего в семье. Такое особенно характерно для женщин, которым в родительской семье не хватило отцовской защиты, чьи папы, возможно, всегда были заняты на работе, а может, не хотели или не умели воспитывать девочек. Недополученную мужскую заботу и внимание она «добрала» у супруга. Но теперь он ушел, и место отцовской фигуры освободилось. И занимает ребенок, которому отправляется посыл: «ты взрослый, ты „мой мужчина“, мама устала». На девочку же можно водрузить неподъемную для ребенка роль подруги. Причем нередко женщина демонстрирует капризно-агрессивную позицию.

Что происходит с ребенком? Смотреть на страдающую маму невыносимо, и чтобы мама не «разрушилась», ребенку приходится рано стать взрослым. Но это непосильная ноша для него.

Что делать? Вернуться на место взрослого! И не скорбеть по поводу своего одиночества, а вступать в «клуб по интересам» — например, общаться с такими же матерями-одиночками. Почему мамы малышей вместе сидят в песочнице, а подруги-одиночки идут в парк? Потому что у них много общего. Старайтесь максимально полно проживать жизнь — насколько это возможно в условиях, когда вы одна в ответе за маленького человека. Рядом с активной, самодостаточной мамой всегда есть место для здорового счастливого ребенка и достойного любящего мужчины.

Перфекционисткам важно помнить: как бы вы ни старались быть совершенной матерью, ошибок вряд ли удастся избежать. Позвольте себе быть «достаточно хорошей мамой». Мамой, которая имеет право ошибаться и не стыдится признавать неправоту. Озвучивая это ребенку: «Дорогой, я была неправа, прости». И меняя свой подход, если он оказался неэффективным.