О том, насколько в Беларуси прижились шоу-румы одежды, за что вы «переплачиваете», приобретая дизайнерские вещи, и как заставить покупателя прийти к вам еще раз, мы поговорили с PR-менеджером украинской марки одежды TAGO в Беларуси Дарьей Мрачек.



На Дарье жакет TAGO

— В прошлом году TAGO отметил свое десятилетие. Как менялся бренд на протяжении этого времени?

— У истоков бренда TAGO стоит его создательница, идейный вдохновитель Татьяна Чумак. Она всегда знала, что будет работать в сфере моды, однако представление о том, как это будет выглядеть и с чего вообще начинать, пришло не сразу. Таня не училась на дизайнера, но зато успела получить экономическое образование. Это в дальнейшем и помогло хобби превратить в бизнес. В самом начале пути Татьяну активно поддерживал муж, откуда и название марки TAGO: TA — Таня, GO — Гоша.

Сегодня в команде TAGO трудится более 100 человек. Как говорит сама Таня, «в работе TAGO отражается вся наша жизнь. Мы проживаем эту жизнь вместе с брендом!». И действительно, начиналось все с дерзких тусовочных нарядов, какими были и мы 10 лет назад, затем наши вещи стали «взрослеть» и появилась элегантность, утонченность. Во время беременности Тани выходит коллекция для будущих мам, а после рождения малышки появляется одежда для новорожденных и крестин. Мы знаем, чего хочется клиенту на том или ином отрезке времени, мы сами это пережили.



Ознакомьтесь с ярким и по-настоящему летним профилем бренда TAGO в Instagram

— В чем, на ваш взгляд, преимущество шоу-рума перед магазинами?

— Прежде всего, это атмосферность. Магазин в торговом центре это слишком бездушно, что ли. В шоу-рум вы приходите как в гости к подружке. Здесь, в отличие от магазинов, вам предложат снять верхнюю одежду, выпить кофе, в спокойной обстановке посмотреть коллекцию, обсудить со стилистом-консультантом желаемый эффект от образа и насладиться процессом преображения. Мы знаем в лицо всех своих покупательниц, многие из которых заходят к нам просто поболтать. Шоу-рум отличается своим подходом к клиентам, делая ставку не просто на шопинг, а на «шопинг с удовольствием».

— То есть для вас важно наладить дружеские отношения с покупателем?

— Конечно! За время нашего существования мы успели собрать по-настоящему дружескую аудиторию: не просто клиентов, а именно друзей! Каждой леди мы готовы уделить столько времени, сколько потребуется для того, чтобы она уходила от нас счастливой! Индивидуальный подход — еще один из плюсов шоу-румов. Мы помним о вкусовых предпочтениях клиентов, размере и иногда даже о «цвете, который терпеть не может муж»! К вашему приходу все вещи исходя из пожеланий будут отобраны заранее. Кроме этого, наш опытный стилист-консультант всегда поможет принять верное решение в выборе того или иного наряда. В магазинах же зачастую вещь вам просто хотят «сбыть».





— Насколько в Беларуси прижились шоу-румы?

— В Украине, например, дела с шоу-румами обстоят намного лучше, чем в Беларуси. Минск ко всему новому и не совсем понятному (а именно так большинством воспринимаются шоу-румы) привыкает медленно. Год назад, когда TAGO только тут разместился, мы в районе были одни такие, сейчас же поблизости можно насчитать еще три-четыре шоу-рума. Думаю, через несколько лет ходить в шоу-румы будет таким же привычным делом, как в супермаркет за продуктами. Всему нужно время.

— Не боитесь ли, что ваши клиенты перейдут к конкурентам?

— Уверена, наши клиенты останутся с нами. В основном во всех здешних шоу-румах представлена одежда разных брендов из России, Китая, Украины. Такой своеобразный винегрет получается. Мы же предлагаем вещи исключительно марки TAGO. Такой подход подкупает, в хорошем смысле слова, покупателя, показывает масштабность и серьезность бренда. У нас есть несколько линий одежды: повседневная casual, линейка офисной деловой одежды, вечерние наряды, одежда для детей TAGO baby и школы TAGO school, а также более дорогая первая линия одежды TAGO front row для самых искушенных ценителей. Мы способны удовлетворить запросы любого покупателя.

— Ценового диапазона это тоже касается?

— Да. У нас вы можете приобрести платье как за 50 долларов, так и дороже, например, за 500 долларов. Вещи с натуральными камнями и ручной вышивкой будут стоить, естественно, дороже, чем простой топ из хлопка.





— Сколько коллекций выпускается в год?

— В год выпускается четыре основные коллекции: spring-summer, resort, pre-fall, fall-winter. Помимо этого, раз в две недели выходит несколько новых моделей. В каждой из линий представлены базовые модели, которые идеально комбинируются между собой. В этом заключается наш фирменный mash up.

— Какая она, клиентка TAGO?

— Она классная! Она успешная, умная, целеустремленная, уверенная и со вкусом. У наших покупательниц разные профессии, семейное положение и возраст, но все они хотят одного — выглядеть сногсшибательно и на 100% хорошо. Всех клиенток TAGO можно условно поделить на два типа: первый - это молодая девушка с активной жизненной позицией, которой нужно все самое ультрамодное, чтобы «всех покорить/влюбить/вдохновить». Второй тип — это бизнесвумен. Да, это они умудряются стоя в примерочной проводить переговоры по телефону и выбирать себе костюм для важной деловой встречи.

— Почему бренд не создает одежду для мужчин?

— Мужчинам очень сложно объяснить, что такое «дизайнерская вещь». Они предпочитают покупать одежду известных брендов, а все остальное зачастую просто не признают. Чтобы выпускать одежду для мужчин и быть у них востребованными, нужен формат а-ля «модный дом-ателье». У нас же немного другая политика. Но несмотря на это, о сильной половине человечества мы тоже думаем! TAGO делает красивыми их дам, отчего мужчины становятся счастливыми!





— Дизайнерские вещи — это всегда дороже, чем одежда из масс-маркета. За что «переплачивает» покупатель?

— Не берусь ответить за все бренды, скажу только за TAGO. Прежде всего TAGO — это эксклюзивность! Мы завозим всего несколько размерных рядов, дабы исключить повторяемость на улицах Минска. Согласитесь, никому не хочется встретить копию себя, идущую навстречу! Вместе с уникальным свитшотом, например, мы дарим клиентке ощущение какого-то превосходства. А нам, девочкам, это порой так необходимо. В то же время мы предоставляем покупателю очень широкий ассортимент высококачественной одежды. У нас представлены абсолютно разные стили, что гарантирует стопроцентное удовлетворение всех пожеланий клиента. Считаю, что покупатель в такой ситуации не переплачивает, а доплачивает за комфорт, эксклюзивность и качество.

— В нарядах от TAGO мелькают такие звезды, как Мария Берсенева, Ольга Медынич, Наталья Лесниковская, Мария Горбань, Анна Семенович, Санта Димопулос, Джамала, Лена Темникова. Насколько лестно внимание к бренду таких персон?

— Для нас — это прежде всего подтверждение того, что TAGO двигается в правильном направлении. Говорят, для того, чтобы имя бренда звучало действительно громко, мало делать актуальные вещи, нужно, чтобы их носили и правильные люди. А заинтересовать «таких людей» может только по-настоящему качественная одежда.



Санта Димопулос в комплекте TAGO.

Фото: bestin.ua



Мария Горбань в total look от TAGO.

Фото: www.buro247.ua



Джамала в total look от TAGO.

Фото: www.buro247.ua

— Что бы вы посоветовали белорускам при выборе одежды?

— Мне кажется, нашим девушкам нужно перестать бояться доверять молодым, малоизвестным дизайнерам. Зачастую их модели не менее интересны, чем у раскрученных мировых брендов. Да и нелепый стереотип о том, что «свое» всегда хуже зарубежного, тоже пора развеивать. Сегодня нет смысла выезжать в Европу, отдавать последние деньги за Dolce & Gabbana из прошлогодней коллекции, когда можно купить хорошие вещи по приемлемой цене в своей стране. Также хочется, чтобы девушки были смелее, креативнее в выборе своего образа.

— Насколько бренд TAGO развит в социальных сетях?

— TAGO всегда на связи со своими клиентами. Без диалога с покупателем шоу-рум в принципе не может существовать. Мы есть во всех социальных сетях, но особенно активны в Instagram. Мы оперативно отвечаем на вопросы о товаре, размещаем информацию о новой коллекции, при необходимости работаем в режиме онлайн: фотографируем те или иные вещи и тут же отправляем фото покупательницам. Это пользуется большой популярностью. Мы всегда советуемся с нашими клиентами по поводу времени работы шоу-рума, учитываем их желания и возможности. Недавно в Instagram завершили мини-конкурс «Стань моделью TAGO». Желающих было очень много! Выбор был сложным! Такая активность наших клиенток радует и вдохновляет двигаться вперед. Кстати, наш товар можно приобрести не только в шоу-руме в Минске, но и заказав онлайн. Для тех, кому современный ритм жизни не оставляет времени на шопинг-терапию в шоу-руме, бренд предлагает интернет-бутик с быстрой доставкой и удобным обслуживанием. Доставка осуществляется по всей стране.



